Heerbrugg: Autopanne im Mittagsverkehr

Heerbrugg Ärgerliche Situation: Autopanne im Mittagsverkehr Ausgerechnet als viele in die Mittagspause fahren, bleibt das Auto eines Pechvogels stehen. Das verbogene Vorderrad deutet darauf hin, dass ein Achsbruch die Ursache sein könnte. 12.01.2023, 20.00 Uhr

Das Auto ist auf der Kreuzung mit Abzweigern nach Berneck und zum Bahnhof stehengeblieben. Bild: Gert Bruderer

Ausgerechnet als viele in die Mittagspause fuhren, blieb das Auto eines Pechvogels stehen. Das verbogene Vorderrad deutete an, dass ein Achsbruch die Ursache sein könnte. Kurz vor 12 Uhr kam es zu die­ser Panne bei der Kreuzung auf der Auerstrasse im Zentrum von Heerbrugg. Der Mann am Steuer blieb in Fahrtrichtung Balgach stehen. Verkehrsteilnehmende mussten beim Umfahren des Autos Vorsicht und Geduld aufbringen. (gb)