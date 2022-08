Handyempfang Drei neue Sendemasten: Das Diepoldsauer Mobilfunknetz wird ausgebaut Der Gemeinderat hat fünf Einsprachen gegen die drei geplanten neuen Mobilfunkanlagen abgewiesen. Nach Ablauf der Rekursfrist wird die Swisscom mit den Vorbereitungen für den Bau der Anlagen beginnen. 12.08.2022, 05.00 Uhr

Die Mobilfunkantennen sind rund um das Dorf verteilt. Bild: PD

Wie die Gemein­- de in einer Medienmitteilung schreibt, bekommt Diepoldsau ein modernes Mobilfunknetz. An der Industriestrasse 15, an der Rheinstrasse 38 und an der Werkstrasse 43 werden neue Sendemasten aufgestellt. Sie befinden sich alle in der Arbeits­zone. Ausserdem wird die bestehende Antenne beim Zollamt aufgerüstet.

«Mit den drei Neubauten wird das Mobilfunknetz auf der Rheininsel sichergestellt», wird Gemeindepräsident Roland Wälter in der Medienmitteilung zitiert. Mit dem Ausbau der Anlagen könne ein Datenstau ver­hindert werden. Mit den neuen Sendemasten lasse sich ein grosser Teil des Dorfes abdecken.

Alle Einsprachen gegen die neuen Antennen abgelehnt

Gegen die Antennenprojekte hatte es im Vorfeld fünf Einsprachen gegeben: je eine gegen die Antennen an der Rheinstrasse 38 und an der Werkstrasse 43, drei gegen jene an der Industriestrasse 15. Der Gemeinderat hat alle abgelehnt. Gegen die Umrüstung der bestehenden Anlage beim Zollamt gab es keine Einsprache.

Bereits vor einem Jahr hat die Gemeinde zusammen mit dem Amt für Umwelt und der Swisscom an einer Informationsveranstaltung die Bevölkerung über den geplanten Ausbau informiert. Dort konnten die grössten Unklarheiten in Bezug auf die Mobilfunkanlagen bereits geklärt werden.

Inbetriebnahme im März 2023

Die neuen Mobilfunkanlagen bringen laut Medienmitteilung der Gemeinde Vorteile: Dank 5G lasse sich der CO2-Ausstoss pro übertragene Dateneinheit um 85 Prozent reduzieren. Die neue Technologie sei umweltfreundlicher, weil präziser. Für 5G-Antennen gelten dieselben Grenzwerte wie für eine 4G-Anlage, wird weiter betont. 5G könne aber unter gleichen Bedingungen viel mehr Daten übertragen.

Die Swisscom wird mit den Vorbereitungen für den Bau der Anlagen beginnen, sobald die Bewilligungen rechtskräftig sind. Voraussichtlich im März 2023 sollen die neuen Mobilfunkantennen in Diepolds­au in Betrieb genommen werden. (gk/red)