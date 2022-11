Am Halloween-Abend zogen im Rheintal Schaurige Gestalten umher

Halloween Am Halloween-Abend zogen im Rheintal einige Schaurige Gestalten umher – die Polizei hatte derweil nicht allzu viel zu tun Am Halloween-Abend war zwar weniger los als auch schon. Diejenigen Kinder, die um die Häuser zogen, hatten aber sichtlich ihren Spass. Hildegard Bickel Jetzt kommentieren 02.11.2022, 05.00 Uhr

Das Klingeln an den Türen lohnte sich – das zeigt die süsse Ausbeute. Sara Burkhard

Verkleidet als Gespenster, Zombies und andere schauerliche Figuren gingen am Montagabend Kinder, oft in Begleitung Erwachsener, von Tür zu Tür und fragten nach Süssigkeiten. Mit verschmitztem und herzigem Lächeln gab es eine stolze Ausbeute, vor allem dort, wo Kürbisse vor den Häusern leuchteten. Ein Mädchen im Kindergartenalter lief mit seiner grossen Schwester und deren Freundin als Hexe durch die Rebsteiner Quartiere und schwenkte fröhlich eine Karton-Fledermaus in der Hand.