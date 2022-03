Gymnastik Angels-Cup in Bulgarien: Bernecker Gymnastinnen gewinnen internationales Edelmetall Die nationalen Kadergymnastinnen Leni Leufen und Lea Schefer, beide von der RG Berneck, haben am letzten Wochenende am Angels-Cup in Sofia, Bulgarien, teilgenommen. 23.03.2022, 05.00 Uhr

Lea Schefer (links) und Leni Leufen sind Teil des nationalen Juniorinnenkaders. Bild: rs

Die 15-jährige Lea Schefer gewann mit einer soliden Leistung die Bronzemedaille im Mehrkampf. Sie zeigte drei gut ausgeführte, schwierige Wettkampfübungen mit Ball, Reif und Keulen. Zusätzlich sicherte sie sich in der Einzelwertung mit dem Reif die Silbermedaille.

Die um ein Jahr jüngere Leni Leufen konnte in Sofia ihr grosses Potenzial noch nicht voll abrufen. Zu Saisonbeginn gelangen ihr die neu eingeübten Wettkampfübungen mit Ball, Reif und Keulen noch nicht ganz nach Wunsch. Trotzdem erreichte sie in ihrer Leistungskategorie im Mehrkampf den dritten Platz. Zusätzlich wurde sie vom Organisator zur «Miss Charme» gekrönt.

Wichtiger Wettkampf zur Selektion steht bevor

Bereits in zwei Wochen steht für die beiden Bernecker Gymnastinnen der Qualifikationswettkampf für die Schweizer Meisterschaft in Moudon (VD) an. Dieser gilt für die zwei Kadergymnastinnen gleichzeitig auch als erster Selektionswettkampf für die Teilnahme an den Juniorinnen-Europameisterschaften von Mitte Juni dieses Jahres in Tel Aviv, Israel.

Leni Leufen und Lea Schefer werden im Leistungszentrum RLZ RG Ost in St.Gallen hart weiter trainieren, um trotz der fehlenden Wettkampferfahrung in der laufenden Saison mehr Sicherheit bei der Ausführung ihrer neuen, schwierigen Choreografien mit den Handgeräten erlangen und somit ihr Potenzial voll abrufen zu können. (rs)