Generalversammlung Gutes Jahr erlaubt Geschenke: Raiffeisenbank Oberes Rheintal verlost Vespa Die Raiffeisenbank Oberes Rheintal blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Die Genossenschafter profitieren. 14.05.2021, 05.00 Uhr

Norbert Lüchinger (Vorsitzender der Bankleitung) überreicht Marc Reichen aus Altstätten die gewonnene GV-Vespa 2021. Bild: pd

(pd) Gerne hätte die Raiffeisenbank Oberes Rheintal auch dieses Jahr an sechs GV-Standorten ihre Mitglieder zu einem un­terhaltsamen und geselligen Abend eingeladen. Aus bekannten Gründen war dies nicht möglich, weshalb die Mitglieder zum zweiten Mal in Folge die Möglichkeit hatten, schriftlich oder elektronisch über die Traktanden abzustimmen. 4067 Genossenschafterinnen und Genossenschafter nutzten die Mitbestimmungsmöglichkeit, was einer Wahlbeteiligung von 36,3% entspricht.