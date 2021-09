Hinterforst: Güggigässler treten in neuem Kostüm auf

20. jahrestag Güggigässler aus Hinterforst treten zum Geburtstag im neuen Kostüm auf Zum zwanzigsten Jahrestag der Guggenmusik aus Hinterforst gab es ein grosses Fest. Elias Stumpp 27.09.2021, 05.00 Uhr

Die Güggigässler schenkten sich ein neues Outfit zum Geburtstag. Bild: PD

Am Wochenende hatten die Güggigässler, die Guggenmusik aus Hinterforst, zu ihrem Jubiläum eingeladen. Seit nunmehr 20 Jahren macht die als Familiengugge entstandene Gruppe Musik. Inzwischen aus 39 Güggis und vier Küken bestehend, hatten die Güggigässler über das Wochenende mehrere Programmpunkte geplant. Nach einem Feierabendbier am Freitag fand am Samstag, dem eigentlichen Jubiläumstag, die Hauptveranstaltung statt.

Gastguggen gratulieren zum Geburtstag

Die Güggigässler hatten dazu andere regionale Guggenmusiken zu Gastauftritten eingeladen. Das Spektakel fand in der «Schöntal»-Turnhalle in Altstätten statt. Es war vorgängig überlegt worden, das Fest auf dem Allmendplatz stattfinden zu lassen, doch schliesslich überwogen die Vorteile, welche die bestehende Infrastruktur der Turnhalle bot. Auch konnte die Veranstaltung dank Zertifikatspflicht mit höchstens 1000 Gästen ohne jegliche Einschränkung durchgeführt werden. Damit jedoch jeder zu seinem Zertifikat kommen konnte, war neben dem Eingang ein Testzentrum errichtet worden, wo man sich unkompliziert testen lassen konnte. Auch um das Kulinarische hatten sich die Güggigässler gekümmert. Im Eingangsbereich konnten sich die Besucherinnen und Besucher in der Festwirtschaft verpflegen. Darüber hinaus war in der Halle eine Bar aufgestellt worden – optimale Voraussetzungen für einen lässigen Abend bei Guggenmusik. «Die Stimmung ist gut und die Musik animiert dazu, sich mitzubewegen», sagte ein Besucher.

Neben der Musik waren es auch die Kostüme, die zur Atmosphäre beitrugen. Diese konnten auf der Bühne, aber auch zwischen den Auftritten in der Zuschauermenge bestaunt werden. Auch die Güggigässler präsentierten im Verlauf des Abends ihre eigenen Kostüme vor dem Publikum. Im Grossen und Ganzen kann gesagt werden, dass der Abend ein voller Erfolg war, denn die Guggenmusikbegeisterten waren in Scharen gekommen, um ihre Lieblingsgruppen auch einmal unabhängig von der Fasnacht erleben zu können.

