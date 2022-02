Guggenmusik 1100 Teilnehmende und rund 40 Gruppen: Altstätter Fasnachtsverein organisiert in kurzer Zeit Umzug In fünf Tagen haben die Altstätter Röllelibutzen einen Fasnachtsumzug organisiert. Die Zwischenbilanz vor Sonntag, wenn der Umzug stattfinden soll: 40 angemeldete Gruppen, davon 20 Guggen. Gert Bruderer Jetzt kommentieren 23.02.2022, 05.00 Uhr

Die Fasnachtsgruppe Röllelibutzen bei einem Umzug. Bild: Marina Hasler,

OK-Präsident Alex Zenhäusern spricht von übertroffenen Erwartungen und einem guten Mix. Fast 40 Gruppen, davon 20 Guggen, haben sich für den Umzug angemeldet. Die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer beträgt gut 1100.

Damit haben die Altstätter Röllelibutzen in nur fünf Tagen einen Umzug von beachtlicher Grösse organisiert. In der Zeit vor Corona waren jeweils 60 bis 65 Fasnachtsgruppen mitmarschiert. Das Telefongespräch mit Alex Zenhäusern am Dienstagmorgen war kaum zwei Stunden her, als der OK-Chef sich wieder meldete. Inzwischen seien zwei weitere Anmeldungen eingegangen, eine davon aus dem süddeutschen Raum, sagte er.

Speziell ist, dass der Umzugsbesuch diesmal nichts kostet. Die Röllelibutzen verlangen am Sonntag keinen Eintritt. Die Umzugsroute ist die gleiche wie immer; Fasnachtswagen rollen diesmal keine mit. Die Vorbereitung war sehr anspruchsvoll. Gruppen meldeten sich an, dann wieder ab; es ist dem OK-Präsidenten anzumerken, dass er stark gefordert war.

In vielen Fällen wurde die grundsätzlich vorhandene Lust auf eine Umzugsteilnahme durch triftige Gründe oder zunächst nicht bedachte Gegenargumente doch wieder «storniert». Zum Beispiel war zu hören, eines einzigen Auftritts wegen wolle man die Reise doch nicht auf sich nehmen. Oder man hatte zwar vor, zu kommen, stellte aber fest, dass zu viele fehlten. Mehrere Doch-noch-Absagen kamen aus Vorarlberg, was auch mit den nicht identischen Coronamassnahmen in den beiden Ländern zu tun hat.

Röllelibutzen kleiden 36 Kinder ein

Zu guter Letzt freut sich das OK jedoch über einen grossen und in diesem Umfang nicht erwarteten Erfolg. Es hat auch richtig grosse Gruppen wie zum Beispiel die einheimische Stadtmusik, die Städtlichlepfer, die Burgtät- scher oder die Rhii Jooli dabei. Die Röllelibutzen haben für den Umzug sogar 36 Kinder eingekleidet. Das sei alles andere als selbstverständlich, sagt Alex Zenhäusern, denn der Aufwand sei enorm und werde diesmal für einen einzigen Auftritt betrieben. Alle Kinder seien extra einzukleiden, nach dem Umzug seien die Kostüme allesamt zu waschen und dann wieder tadellos zu lagern.

Für die «Riesenübung» zollt Alex Zenhäusern dem für die Kinder und Jugendlichen zuständigen Röllelibutz Josef Städler grossen Respekt. Ein spezieller Programmpunkt ist die Polonaise vor dem Drei König am Sonntag um 13 Uhr.

Unverhofft doch eine Verpflegung am Umzug

Die vor allem aus organisatorischen Gründen ursprünglich nicht vorgesehene (sonst traditionelle) Verpflegung der Umzugsteilnehmenden gibt es nun doch – unverhofft, dank eines kurzfristigen Sponsorings durch den «Lindenhof»-Wirt, der allen 1200 Teilnehmenden am Ende des Umzugs, im «Gemüsemarkt», Knackerli mit Pürli spendiert. Auch an der Kinderfasnacht vom Donnerstag wird es eine Verpflegung geben. Die Kinder erhalten Ballone, Getränke und Pommes Chips, auch ein Schmink- und Ballonkünstler wurde verpflichtet.

Die Auftrittspläne für die Guggenkonzerte an den vier Altstätter Fasnachtstagen (Donnerstag bis Sonntag) wurden am Montagabend verschickt. Auch diese Aufgabe sei sehr anforderungsreich gewesen, sagt der OK-Präsident, der den aktuellen Stand der Planung als nicht abschiessend bezeichnet. Obschon bereits beachtlich, kann es sein, dass der Umzug vom Sonntag noch weiter wächst.

Weitere Infos unter: www.roellelibutzen.ch

