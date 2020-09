Gruppe überreicht Petition gegen 5G in Au: «Wir wollen wissen, ob die Gemeinderäte eine verstrahlte Bevölkerung in Kauf nehmen» Am Montag übergaben 5G-Gegner dem Auer Gemeindepräsidenten die Petition gegen den Bau einer Sunriseantenne. Kurt Latzer 01.09.2020, 04.00 Uhr

Werner Burkhard, Vorstandsmitglied des Vereins «bewusst-klartext» (3. von links), überreichte dem Auer Gemeindepräsidenten Christian Sepin (2. von links) die Petition gegen den Bau einer Sunriseantenne. Initiantin ist, wie schon bei der Swisscomantenne bei der Firma Köppel Reisen, Liliana Rickert (2. von rechts). Bild: Kurt Latzer

Swisscom ficht den Entscheid des Auer Gemeinderates, das Baugesuch einer 5G-Antenne zu sistieren, an. Gleichzeitig bemüht sich der Telekomanbieter Sunrise um einen Antennenstandort in der Gemeinde. Auf dem SBB-Areal vis-à-vis des Hotels Isebähnli ist das Visier für den Mast zu sehen. Unmittelbar nachdem in dieser Zeitung das Vorhaben veröffentlicht wurde, meldete sich Liliana Rickert zu Wort. Wie bei der Swisscom­antenne, kündigte sie Widerstand an. Neu unterstützt sie der Verein «bewusst-klartext». Dessen Vorstandsmitglied Werner Burkhard aus Au überreichte gestern Vormittag dem Auer Gemeindepräsidenten Christian Sepin eine Petition, mit der man den Bau der Antenne verhindern will.