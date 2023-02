Tötungsdelikt Rebstein – 49-Jähriger tot im Freien aufgefunden

Grosseinsatz Nach Tötungsdelikt in Rebstein: Die Leiche lag in einer Nische – «es geht kein Mörder um im Dorf» Vor dem Gewerbegebäude Gräflibühlstrasse 2 hat ein Passant am Montagmorgen eine Leiche gefunden. Die Polizei war bald mit einem Grossaufgebot zur Stelle. Klar ist bislang: Die Leiche lag in einer Nische. Und das Opfer lebte nicht in Rebstein. Gert Bruderer Jetzt kommentieren Aktualisiert 13.02.2023, 17.02 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Kantonspolizei war mit einem Grossaufgebot vor Ort und hat das Gelände an der Gräflibühlstrasse abgesperrt. Bild: Gert Bruderer

Die als Zeugenaufruf betitelte Medienmitteilung der Kantonspolizei St.Gallen traf am frühen Nachmittag ein. Zu dieser Zeit hatten sich auf dem grossen Parkplatz an der Feldstrasse, nahe beim Fundort der Leiche, etwa fünfzehn Mitarbeitende der Polizei versammelt. Was nach einer Einsatzbesprechung aussah, stand am Anfang umfangreicher Befragungen.

Alle Leute im nahen Umkreis werden befragt

Die stark vertretene Regionalpolizei ging von Haus zu Haus, um von Anwohnerinnen und Anwohnern zu erfahren, ob sie allenfalls etwas wahrgenommen haben, das bei der Aufklärung des Falls womöglich weiterhilft. Befragt wurden die Menschen im nahen Umkreis, also jene, die von ihrem Haus Sichtkontakt zum Fundort oder zur dort vorbeiführenden Gräflibühlstrasse haben.

Zuvor hatte die Polizei den Medien Folgendes mitgeteilt: «Am Montagmorgen, um 8.40 Uhr, ist an der Gräflibühlstrasse 2, im Freien, ein 49-jähriger Schweizer tot aufgefunden worden. Es handelt sich um ein Tötungsdelikt. Die Kantonspolizei St.Gallen bittet die Bevölkerung um Hinweise.» Ausserdem war zu erfahren, dass es sich beim Toten um einen 49-jährigen polizeibekannten Schweizer handelt, der im Rheintal wohnhaft war und im Verlauf des Wochenendes umgebracht wurde.

Der umgebrachte Mann lebte nicht in Rebstein

Inwiefern der Tote der Polizei bekannt war, mag Kapo-Mediensprecher Hanspeter Krüsi aus ermittlungstaktischen Gründen nicht sagen.

Hanspeter Krüsi, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen. Bild: Arthur Gamsa

Er verrät hingegen, weshalb der Hinweis enthalten gewesen sei, die Polizei habe den Toten gekannt: Die Bevölkerung solle nicht denken, es gehe ein Mörder um im Dorf. Denn dies sei sicher auszuschliessen. Krüsi sagt auch, dass der Tote «nicht in Rebstein wohnte». Als Krüsis Telefon klingelt, tritt er drei Meter zur Seite. Er ist an diesem Nachmittag ein vielgefragter Mann. Jetzt werde das Opfer durchleuchtet, sein Umfeld, sagt Krüsi ins Telefon – und fügt hinzu: «Wir gehen davon aus, dass der Mann am Wochenende getötet wurde.»

Am Samstag fand der grosse Räbschter Fasnachtsumzug statt. Ob ein Zusammenhang besteht? Dass Strassenfasnacht war am Wochenende, sei der Polizei bekannt, meint Krüsi, aber das sei gegenwärtig auch schon alles. Die Polizei steht erst am Anfang der Ermittlungen.

Ein Auto fährt herbei, ein Winseln ertönt

Kurz nach 14 Uhr fährt ein grösseres, weisses Auto herbei. Ein kurzes Winseln ist zu hören. Kurz darauf steigt jemand aus, auf seiner Jacke steht gross «Hundeführer». Die Polizei erhofft sich vom Einsatz des Tiers weitere Spuren. Vielleicht lässt sich sogar etwas finden, das im Zusammenhang mit der Tat steht. Zehn Minuten später marschiert der Hundeführer mit einem Kollegen und dem Hund hinter der Gewerbeliegenschaft auf der Gräflibühlstrasse in Richtung Moosstrasse.

Der Mediensprecher der Polizei betont, dass die Gewerbeliegenschaft der Fundort sei. Ob der Mann auch hier getötet worden oder die Leiche hierhergeschafft worden sei, wisse man noch nicht. Offenbar haben auf der Treppe beim anderen, gegenüberliegenden Gewerbegebäude an der Gräflibühlstrasse, irgendwelche Leute gesessen und Bier getrunken. Zwei leere Dosen stehen noch herum.

Die Leiche lag in einer kleinen Nische

Die Leiche hatte ein Passant entdeckt. Sie lag in einer kleinen Nische, zwischen einem alten, im hinteren linken Eck der Gewerbeliegenschaft abgestellten Lastwagen und dem Gewerbegebäude. Dieses hat früher Büromöbelhersteller Züco genutzt.

Die Meldung des Passanten löste einen Einsatz aus, an dem zunächst der Notarzt, die Forensik des kriminaltechnischen Dienstes, mehrere Ermittler der Kriminalpolizei St.Gallen, die Gerichtsmedizin, der Kapo-Mediensprecher sowie ein Staatsanwalt beteiligt waren. Die Staatsanwaltsanwaltschaft hat bereits eine Strafuntersuchung eröffnet, wie in der Medienmitteilung zu lesen war.

Auf diesem Gelände wurde das Opfer aufgefunden. Bild: Gert Bruderer

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen