«Grosse Chance für das Dorf»: IG will Widnau mitgestalten Eine Interessengemeinschaft möchte bei Widnaus Ortsplanung mitreden – und wachsen. 28.01.2020, 05.00 Uhr

Der Gründungsvorstand der IG Ortsplanung Widnau am 22. Januar im Hotel Forum, Widnau (es fehlt Patrick Dürr). Bild: pd

(pd) Mit dem neuen kantonalen Richtplan wird in allen St.Galler Gemeinden eine Revision der Ortsplanung nötig. So auch in Widnau, wo der Analysebericht für die Gemeinde Ende 2019 veröffentlicht wurde.