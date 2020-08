Gregor Loser weicht dem Druck von Eltern und Lehrern: Der Schulleiter von Rheineck geht nach zwei Jahren unter heftiger Kritik

Rücktritt überraschend

Unsere Zeitung hat sich am Dienstagnachmittag mit je einem E-Mail an den Schulpräsidenten und an den Schulleiter gewandt. Es ging darum, ihnen Gelegenheit zu einer Stellungnahme zu geben. 23 Stunden später kamen von Schulpräsident Oscar Kaufmann die Antworten auf einige Fragen und eine Medienmitteilung mit Sperrfrist bis Donnerstag, 18 Uhr.



In dieser Mitteilung wird bekannt gegeben, dass «zum heutigen Zeitpunkt unterschiedliche Auffassungen in Bezug auf die weitere Entwicklung der Oberstufe Rheineck bestehen», weshalb Gregor Loser die Schule Rheineck per Ende August in gegenseitiger Absprache verlasse. Stadtrat und Schulkommission «anerkennen den uner­müdlichen Einsatz von Gregor Loser und seine hohe zeitliche Flexibilität» im Rahmen der Teilzeitanstellung als Schulleiter und «wünschen ihm beruflich und privat alles Gute».



Die Führungsaufgaben der Oberstufe «werden bis auf Weiteres interimsweise durch den Primarschulleiter übernommen», also Thomas Kurer. Er sei mit den Abläufen und anstehenden Aufgaben der Schule Rhein­eck vertraut und ist bereit, die Doppelfunktion als Schulleiter der Primarschule und der Oberstufe anzunehmen. Dies habe zur Folge, dass marginale interne Änderungen in der Organisation vorgenommen werden müssten, heisst es in der Medienmitteilung. Und weiter: «Die aktuellen Strukturen der Oberstufe Rheineck bedürfen einer umfassenden Neubetrachtung.» Der Grund seien die sehr tiefen Schülerzahlen mit etwas mehr als 70 Lernenden. Der bisherige Schulbetrieb könne in der bisherigen Form nicht dauerhaft fortgeführt werden.



Die Schulkommission «wird im Verlauf des Schuljahres gemeinsam mit den Lehrpersonen und einem auf diesem Gebiet spezialisierten Unternehmen ein neues Oberstufenmodell erarbeiten», heisst es. Ab wann es zum Tragen kommt, sei noch offen. Sobald erste Ergebnisse vorlägen, werde die Bevölkerung über mögliche zukünftige Strukturen informiert.