Gleiche Uhrzeit, gleiche Bank, anderer Ort: Erneut sprengen Unbekannte einen Raiffeisen-Bancomaten in der Ostschweiz Nachdem letzten Donnerstag in Sevelen ein Bankautomat gesprengt wurde, wiederholt sich der Vorfall nun in Schwarzenbach. Die Vorgehensweise hat eine grosse Ähnlichkeit. 16.12.2019, 09.22 Uhr

Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hunderttausend Franken. Bild: Kapo SG

(evw) Wie es bereits in Sevelen der Fall war, erfolgte die Sprengung am Bankautomaten in der Wilerstrasse um 1.30 Uhr. Doch das ist nicht die einzige Gemeinsamkeit: Es handelt sich wieder um einen Automaten der Raiffeisenbank. Laut der Medienmitteilung der Kantonspolizei St.Gallen haben Anwohner zwei schwarz gekleidete, maskierte Männer beobachtet. Die Täter seien anschliessend zu Fuss in Richtung Niederstetten geflüchtet. Florian Schneider, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen, sagt auf Anfrage: