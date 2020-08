Gleich mehrere Änderungen im Vorstand: So verlief die HV der Guggenmusik Güggigässler Bei den Güggigässlern aus Hinterforst ist fast alles neu – so etwa der Präsident, der Vizepräsident, die Kassierin und die Musikleitung. 11.08.2020, 05.00 Uhr

Der neu zusammengesetzte «Güggi»-Vorstand. Bild: pd

(pd) Kürzlich fand mit einiger coronabedingter Verspätung die Hauptversammlung der Guggenmusik Güggigässler statt.

Sie blickte auf eine «schöne und erlebnisreiche Fasnacht zurück», wie in einer Mitteilung steht. Zudem liess sie an der HV das Vereinsleben und die mu­sikalischen Leistungen Revue passieren.

Personelle Rochade im Führungsgremium

Die Güggigässler melden gleich mehrere Änderungen in ihrem Vorstand. So hat der Präsident Florian Holenstein sein Amt weitergegeben: Der neue Vor­sitzende heisst Gian Frei. Weil er zuvor Vizepräsident war, brauchte es auf dieser Position ebenfalls einen Neuen, der in der Person von Brian Steiger gefunden werden konnte.

Ebenfalls nicht mehr dabei ist Kassierin Nicole Gächter, die in diesem Amt durch Stefanie Buschor ersetzt wird. Beat Lüchinger ist neuer Verantwortlicher für das Sponsoring, dieses Amt übernahm er von David Gross. Die letzte Änderung betrifft die musikalische Leitung der Güggigässler: An die Stelle von Dario Manocchi tritt sein Nachfolger Eric Lüchinger.

Damian Brülisauer ist neues Ehrenmitglied

Neben der vielen Änderungen gibt es bei den Güggigässlern auch Konstanten. So durfte die Gugge an der HV Damian Brü­lisauer zum neuen Ehrenmitglied ehren. Er hat viele Jahre aktiv in verschiedenen Funktionen zum Gelingen des Vereins beigetragen. Geehrt wurde auch Yannick Zellweger, der seit zehn Jahren bei der Gugge ist.

Mit Anja Lüchinger, die ebenfalls lange Mitglied war, mussten die Güggigässler jedoch auch jemanden aus dem Verein verabschieden. «Dennoch starten wir Güggis motiviert mit den neuen Küken in die fünfte Jahreszeit», schreiben die Güggigässler.