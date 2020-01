«Giggerig uf Musig» Die Rockabilly-Fans wie auch die Rheintaler Blasmusikfreunde kommen an den Kreismusiktagen in Widnau auf ihre Kosten. 24.01.2020, 05.00 Uhr

Die Rheintaler Kreismusiktage vom 15. bis 17. Mai bieten ein vielseitiges Programm. pd

Die vier leidenschaftlichen Musiker von The Monroes werden am Freitagabend, 15. Mai, dem Rock’n’Roll der 50er-Jahre und dem Beat der 60er wieder Leben einhauchen. Als Vorband lassen The Rubberneckers den Groove der Sixties aufleben.

Diejenigen Gäste, die als Rockabilly-Frau oder Rockabilly- Mann zum Fest erscheinen, erhalten als «Zückerli» ein Gratisgetränk. Der Vorverkauf startet am Freitag, 14. Februar, auf www.eventfrog.ch/kmt2020. Karten sind auch über die Raiffeisenbank Mittelrheintal in Widnau und die Alpha Rheintal Bank in Widnau erhältlich.

Am Samstag, 16. Mai, und Sonntag, 17. Mai, sind die Rheintaler Musikanten am Zug: Im «Metropol» in Widnau messen sie sich am Samstag in der Wettspiel-Kategorie und am Sonntag in der Parademusik (Strecke: Migros bis «Metropol»). Bewertet werden sie dabei von namhaften Juroren aus dem In- und Ausland.

Das «Giggerig uf Musig»- Wochenende klingt am Sonntagabend aus mit der Ehrung verdienter Musikanten und der Ziehung der Tombolapreise. (pd)

Infos und Vorverkauf: www.kmt2020.ch / www.eventfrog.ch/kmt2020