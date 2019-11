Der Gwerblerabend des Vereins Rheintaler Gewerbepräsidenten in Lüchingen stand im Zeichen des Austausches.

Der Gwerblerabend des Vereins Rheintaler Gewerbepräsidenten in Lüchingen stand im Zeichen des Austausches.

Gewerbe traf sich zum vierten Mal Der Gwerblerabend des Vereins Rheintaler Gewerbepräsidenten in Lüchingen stand im Zeichen des Austausches. Ramona Riedener

Der Abend stand ganz im Fokus von Networking, geselligem Beisammensein, Unterhaltung und kulinarischem Genuss. (Bild: Ramona Riedener)

Den Abend des Vereins Rheintaler Gewerbepräsidenten (VRG) am vergangenen Freitag im «Ribelhof» besuchten gegen 80 Mitglieder. Ziel dieser Anlässe ist es, über den Tellerrand hinaus zu denken und dorfübergreifend zusammenzuarbeiten. Der Abend stand ganz im Fokus von zwanglosem Networking, Un­terhaltung, Wettkampf der Dörfer sowie dem kulinarischen Genuss.

Nachdem Christof Benz, diesjähriger Präsident des VRG, die Gäste in der gemütlichen Lokalität begrüsst hatte, gehörte die Bühne erstmals dem «Lachpaar» der Nation: Kliby und Caroline. Überall, wo der Top- Bauchredner mit seiner Caroline auftritt, hat er die Lacher auf seiner Seite – und das seit über 40 Jahren. Dank seiner Vielseitigkeit und Spontaneität steht Kliby im Rufe eines erstklassigen Entertainers. In über 250 populären TV-Sendungen im In- und Ausland waren Kliby&Caroline schon zu Gast. Mit über einer Million verkaufter Ton­träger erzielte er Erfolge, von denen andere Künstler nur träumen können. Die hohe Professionalität und Improvisations­gabe von Kliby und die treffsicheren Pointen der altklugen Caroline sind einzigartig. Mit seiner Show gewann das En­tertainerpaar die Herzen der Rheintaler Gwerbler.

Widnau gewinnt die Dörfer-Olympiade

Ein bisschen Wettbewerb zwischen den Dörfern muss sein: Auch wenn es nur in der Dorf- Olympiade mit den Disziplinen Dart, Dosenwerfen, Nageln und Kuhmelken ist. Stolz präsentierte sich anschliessend der Wid­nauer Gewerbeverein mit der besiegelten Siegertrophäe. Mit DJ Lets Fetz, viel Networking und gemütlichem Beisammensein ging die Gwerblerparty danach weiter.

Zusammenarbeit über die Dorfgrenzen hinaus

Zum Verein Rheintaler Gewerbepräsidenten gehören die Präsidentinnen und Präsidenten der Gewerbevereine Altstätten (Christof Benz), Au/Heerbrugg (Anibal Alghisi), Balgach (Roger Seitz), Berneck (Therese Ma­thys), Diepoldsau (Carsten Zeiske), Rebstein/Marbach (Claudia Graf) und Widnau (René Bog­nar). Die Idee entstand im Herbst 2013, als sich auf Initiative von Carsten Zeiske fünf Gewerbepräsidenten zu einem Erfahrungsaustausch bei einem gemeinsamen Mittagessen trafen. Im März 2014 wurde der VRG, der mittlerweile auf sieben Mitglieder gewachsen ist, gegründet. Dieser bestimmt jedes Jahr einen anderen Präsidenten, analog dem jeweiligen Standort des Gewerbler-Abends.