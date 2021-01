Gerichtsfall Fall vor dem Kreisgericht: Brandsatz-Bastler wird weggewiesen Der Mann, der zwei Brandsätze gelegt hat, soll nach der Zeit im Gefängnis für sieben Jahre des Landes verwiesen werden. Gert Bruderer 27.01.2021, 05.00 Uhr

Für seine beiden Brandsätze holte sich der Täter Restbenzin bei der Heerbrugger Coop-Tankstelle sowie in unmittelbarer Nähe bei einer weiteren Tankstelle. Bild: Gert Bruderer

Der 49-Jährige stand Mitte letzter Woche wegen versuchter qualifizierter Brandstiftung, mehrfachen versuchten Diebstahls und weiterer Delikte in Altstätten vor dem Kreisgericht Rheintal. Im Wesentlichen hatte der (im Zusammenhang mit Drogenbeschaffung zwölffach vorbestrafte) Mann bei zwei Heerbrugger Tankstellen Restbenzin in zwei PET-Halbliterflaschen gefüllt, Toilettenpapier hineingestopft und dieses angezündet. Die so gebastelten Brandsätze hatte er am frühen Morgen des 5. Oktober 2019 an einem Mehrfamilienhaus im Raum Heerbrugg platziert – den einen Brandsatz vor der Eingangstüre aus Holz, den anderen hinter dem Fensterladen neben der Tür.