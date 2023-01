Gemeindepräsidium Berneck «Geeignete Leute sind überall gesucht»: Noch wurde kein Gemeindepräsident für Berneck gefunden Nach der Verschiebung der Wahl haben wir auf Instagram nach potenziellen Kandidatinnen und Kandidaten für das Gemeindepräsidium gefragt. Vier vorgeschlagene Bernecker winken jedoch ab – und sind sich uneins über die Attraktivität des Dorfes. Maria Kobler Jetzt kommentieren 24.01.2023, 05.00 Uhr

Das Rathaus im Dorfzentrum von Berneck. Bild: Benjamin Manser

Abgesagt oder nicht geeignet: Bisher liess sich in Berneck keine Kandidatin und kein Kandidat für das Gemeindepräsidium finden. Wir haben auf Instagram gefragt, wer sich denn eignen würde. Neben nicht ernst gemeinten Vorschlägen wie Globi, Beat Feuz oder Donald Trump wurden bekannte Bernecker genannt.

Der wohl bekannteste unter ihnen ist SVP-Nationalrat Mike Egger. «Ich kann bestätigen, dass ich angefragt wurde, was mich sehr gefreut hat», sagt er. Daraufhin habe er intensive Gespräche geführt.

«Der Moment passt für mich nicht»

«Ich habe den grössten Teil meines bisherigen Lebens in Berneck verbracht und schätze die Bevölkerung und das Dorf sehr», fügt er hinzu. «Deshalb habe ich mir diese Möglichkeit tatsächlich lange und gut überlegt. Ich bin aber zum Schluss gekommen, dass der Moment für das Gemeindepräsidium zu kandidieren, für mich nicht passt.»

Egger begründet dies mit seiner interessanten Führungsposition als Leiter Business Development der Business Unit Fleisch bei Micarna. Er dürfe dort zusammen mit seinem Team die strategische Ausrichtung sowie das Controlling und den Budgetierungsprozess mitverantworten. Der Job und das Nationalratsmandat lasteten ihn aus; darauf wolle er sich konzentrieren. «Ich bin jetzt 30 Jahre alt und werde sehen, welche Möglichkeit das Leben sowohl in der Wirtschaft als auch in der Politik noch bringt», sagt Mike Egger und lacht.

Mit Architekt Markus Bänziger winkt ein weiterer potenzieller Kandidat ab, der auf Instagram vorgeschlagen wurde. Der Mitinhaber der Bänziger Lutze Architektur AG sagt: «Ich habe ein eigenes Geschäft und will es nicht hängen lassen.» Ein Hinderungsgrund ist für ihn zudem die Fremdbestimmtheit. «Von einem Gemeindepräsidenten wird eine Rund-um-die-Uhr- Bereitschaft erwartet», sagt er. «Wenn ich als Unternehmer um 4 Uhr anfange zu arbeiten und um 15 Uhr einkaufen gehe, interessiert das niemanden. Als Gemeindepräsident ist das nicht möglich.»

Er gibt auch zu bedenken, dass man in der Politik Projekte ausarbeite, die von der Bevölkerung dann abgelehnt werden können. Als Unternehmer könne er die geplanten Projekte in der Regel realisieren. Zudem sei man als Präsident ständiger Kritik ausgesetzt und könne es manchen sowieso nicht recht machen. Deshalb ist für Architekt Markus Bänziger klar: «Ich will lieber meine Freiheit.»

Ein weiterer Vorgeschlagener ist Mischa Thurnherr, Betriebsleiter bei Hydroelectra. «Natürlich beschäftigt mich als Bürger von Berneck die Situation, dass sich offenbar niemand zur Verfügung stellen will», sagt er. «Gewiss hätte das Amt auch seine Reize. Ich habe mich vor einigen Jahren aber entschieden, der Energiebranche bis zur Pension treu zu bleiben. Derzeit sehe ich keinen Grund, von meinem Entscheid abzurücken.» Für zufriedene Arbeitnehmer aus der Privatwirtschaft stelle ein Wechsel in die Verwaltung wohl auch eine grosse Unsicherheit dar. «Ich vermute ausserdem, dass in Berneck viele Projekte und Entscheide anstehen, welche nicht sehr attraktiv sind, vielleicht sogar festgefahren, und auch die Ursache vieler Probleme in der Vergangenheit zu suchen sind.» Als Beispiel nennt er das Schulhaus Stäpfli: Man könne davon ausgehen, dass zumindest der Sanierungsentscheid der Turnhalle falsch war. Vermutlich hätte man besser alles abgerissen und neu gebaut.

Vielleicht spiele es eine Rolle, wie zufrieden die Bevölkerung mit der Arbeit des Gemeinderates war. «Ich kann mir vorstellen, dass es mehr Unzufriedene gibt als in anderen Gemeinden und deshalb die Attraktivität niedriger ist», sagt Thurnherr.

«Ich hoffe, dass es bis zum nächsten Wahltermin möglich ist, zumindest zwei geeignete Kandidaten zu finden, sodass es in Berneck zu einer echten Wahl kommt.»

«Für mich ist es eine Ehre, dass ich vorgeschlagen wurde», sagt SVP-Gemeinderat Pascal Zeller. «Ich suche diesen Schritt aber nicht.» Er betont, dass er gern im Gemeinderat sei und ihm die Arbeit gefalle. Doch auch er ist beruflich voll ausgelastet: Zusammen mit seiner Mutter ist er in der Geschäftsleitung des Familienbetriebs Kurt Forster AG, zudem arbeitet er Teilzeit als Zahnarzt.

«Berneck ist eine sehr attraktive Gemeinde»

Als Mitglied der Findungskommission ist Zeller direkt in die Nachfolge-Suche von Seelos involviert. «Wir hatten mit drei Personen intensiveren Kontakt», sagt er. «Sie lehnten aus familiären oder beruflichen Gründen ab. Es ist auch Pech dazugekommen, dass nun niemand zur Verfügung steht.» Andere Gemeinden hätten sich aber ebenfalls schwergetan. «Berneck steht gut da und hat spannende Projekte», sagt Zeller. Die Findungskommission werde an einer Sitzung das weitere Vorgehen besprechen. «Wir suchen weiter – ich habe noch ein paar Ideen.»

Weshalb ist es in Berneck so schwierig, geeignete Kandi­datinnen oder Kandidaten fürs Gemeindepräsidium zu finden? «Das hat sicher mit der aktuellen Situation auf dem Arbeitsmarkt zu tun», glaubt Nationalrat Mike Egger. «Leute, die die nötigen Fähigkeiten für ein Gemeindepräsidium haben, sind auch in der Wirtschaft sehr gesucht.»

Dazu komme, dass manche sich nicht in die politische Arena wagen, wie das ein Gemeindepräsidium nun mal sei. Man müsse für seine Meinung hinstehen, auch wenn es politischen Gegenwind gebe – und das sei nicht immer einfach. Er ist aber zuversichtlich, dass sich jemand finden lässt. «Berneck ist eine sehr attraktive Gemeinde», sagt Mike Egger.

