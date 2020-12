gemeindemitteilung Thal beteiligt sich an neuer Infostelle Der Tourismus in der Region Rorschach wird neu organisiert. Auch Thal ist dabei. 08.12.2020, 05.00 Uhr

Der Tourismus in der Region Rorschach, zu der auch Thal gehört, soll durch «Info-Points» neue Impulse bekommen. Bild: gk

(gk) Die Tourist Information in Rorschach und die regionale Verankerung des Tourismus werden neu organisiert. Dies schreibt die Gemeinde Thal in einer Mitteilung.

Gründe dafür sind, dass der heutigen Tourist Information in Rorschach durch den Wegfall der SBB-Verkaufsstelle ab 2021 wichtige Einnahmen fehlen und die Stadt nicht mehr bereit ist, den Hauptteil der Finanzierung allein zu tragen. Die Gemeindepräsidenten der Region einigten sich nun auf eine Weiterentwicklung der regionalen Gästeinformation und ein dezentrales Produktmanagement in der Region. In der Presse wurde über die Umsetzung dieser Strategie im Rahmen einer Pilotphase berichtet.

Die Gemeinde Thal ist bereit, ihren Beitrag an den Tourismus bedeutend aufzustocken. «Dies nicht zuletzt deshalb, weil mit der Neuausrichtung der Tourist Information eine breitere Abstützung der Tourismuswerbung in der Region einhergeht», schreibt die Gemeinde. So sei der Aufbau lokaler «Info-Points» in mehreren Orten der Region (unter anderen in Altenrhein) vorgesehen. So sollen Angebote in der Region besser vermarktet und die Besucher besser und näher an die lokalen Angebote herangeführt werden.