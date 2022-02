Positive Rechnung: Gemeinde St.Margrethen will Steuern senken

Gemeinde Wegen positivem Rechnungsabschluss: St.Margrethen senkt die Steuern Von 109 auf 104 Prozent: Die Gemeinde St.Margrethen schlägt eine erneute Senkung des Steuerfusses vor. Dies, weil die Gemeinde einen Ertragsüberschuss von 4,44 Millionen Franken geschlossen hat. 23.02.2022, 05.00 Uhr

Ob die Steuern gesenkt werden, entscheidet die Bürgerversammlung im April. Bild: Sandra Ardizzone / AAR

Ein Jahr nach der per Bürgerversammlung erreichten Steuerfusssenkung schlägt die Gemeinde erneut tiefere Steuern vor. Weil der Allgemeine Gemeindehaushalt in der Erfolgsrechnung mit einem Ertragsüberschuss von 4,44 Millionen Franken geschlossen hat (budgetiert war ein ausgeglichenes Ergebnis), soll der Steuerfuss von 109 auf 104 Prozent sinken. Die Entscheidung darüber fällt an der Bürgerversammlung von Freitag, 8. April.