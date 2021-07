Gemeinde Berneck kauft Liegenschaft Neugass 4

BERNECK Für Bibliothek und Kindertagesstätte: Die Gemeinde kauft Liegenschaft Neugass 4 Berneck hat die Liegenschaft an der Neugass 4 für 481'000 Franken erworben. Hier sollen Bibliothek und Kindertagesstätte einziehen. 23.07.2021, 05.00 Uhr

In der Liegenschaft sollen zeitgemässe Räume entstehen. Bild: pd

(gk/red) Im Haus an der Neugass 4 in Berneck führte Klärly Metzler bis ins hohe Alter eine Mercerie. Von der Erbengemeinschaft hat die politische Gemeinde nun die Liegenschaft erworben. Für die weitere Nutzung liegen bereits Pläne vor: Vorgesehen sei, im Erdgeschoss der Liegenschaft die Bibliothek unterzubringen und damit von der Kropfackerstrasse ins Dorfzentrum zurückzuholen, schreibt die Gemeinde in einer Mitteilung.