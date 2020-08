Gegen schlechtes Wetter hilft der gute Sandplatz Es gibt kein schlechtes Wetter, sondern nur schlechte Kleidung – ähnlich verhält es sich offenbar mit Reitplätzen. So gesehen etwa an den Sommer-Pferdesporttagen des KV Unterrheintal.

31.08.2020, 07.55 Uhr

(ys) An den Sommer-Pferdesporttagen des KV Unterrheintal fanden die ersten Prüfungen am Freitag bei trockenem Wetter statt. Danach regnete es unaufhörlich. «Dieses Wetter kennen wir», sagt OK-Präsidentin Janina Ruppanner. Die Reitanlage in Diepoldsau ist dagegen gewappnet: Für die Zuschauer mit einer überdachten Festwirtschaft, für die Reiter und vor allem ihre Pferde mit der Unterlage, einem Allwetter-Sandplatz.