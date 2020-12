«Gebt den Leuten Vitamin D»: SVP-Kantonsrätin Carmen Bruss fordert weiterhin eine Kampagne zur Stärkung des Immunsystems Bruss schlägt in ihrer einfachen Anfrage vor, das Immunsystem der speziell gefährdeten Leute mit der Abgabe von Vitamin D zu stärken. Max Tinner 14.12.2020, 05.00 Uhr

Carmen Bruss meint, Corona liesse sich leichter meistern, stärkte man das Immunsystem der Leute. Bild: Benjamin Manser

Kantonsrätin Carmen Bruss sorgt sich angesichts der wieder steigenden Corona- Fallzahlen um die Betagten in den Heimen und die Patientinnen und Patienten in den Spitälern. In einem Vorstoss, den sie am Donnerstag der Regierung zur Beantwortung eingereicht hat, schreibt sie von einer «unkontrollierten Impfung»: Wessen Immunsystem geschwächt sei, der drohe an Covid-19 zu erkranken.