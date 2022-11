Bei der Gravag klingelte es pausenlos

Analyse Der FC St.Gallen steckt in der Krise: Was ist da eigentlich los? Auf der Suche nach Gründen

Sieben sieglose Spiele in der Liga, und am Samstag kommen die Grasshoppers. Beim FC St.Gallen gibt es wunde Punkte – Handlungsbedarf auch. Woran muss er arbeiten? Was muss sich ändern. Die Analyse.