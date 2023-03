Einblicke in den Gabentempel des Rheintal-Oberländer Schwingfests

Gabentempel Einblicke in die Schwingergaben des Rheintal-Oberländer Verbandsschwingfests in Altstätten In weniger als einem Monat werden gut 120 Schwinger am Rheintal-Oberländer Verbandsschwingfest in Altstätten antreten. Ein Teil der traditionellen Gaben kann bereits vorab im Städtli besichtigt werden. Cassandra Wüst 03.03.2023, 05.00 Uhr

Roland Züger, Igea-Präsident, nimmt eine Schelle von Robert Hutter, Gaben-Chef, entgegen. Bild: Cassandra Wüst

Auch wenn der Schwingsport den heutigen Standard anderer sportlicher Grossanlässe erreicht hat, leben die Traditionen der ländlichen Schweiz dort weiter. Noch immer werden die Schwinger nicht mit Medaillen und Pokalen belohnt, sondern mit Kränzen und Naturalgaben. Diese reichen von Kleinnaturalgaben bis zum Höchstpreis, dem «Siegermuni», und sind eigentlich nur im traditionellen Gabentempel am Schwingfest selbst zu bewundern. Nicht so die Gaben für das Rheintal-Oberländer Verbandsschwingfest (ROVS).

Exklusive Einblicke bereits vor dem Schwingfest

Zusammen mit der Igea ermöglicht das OK des ROVS, das in weniger als einem Monat in Altstätten stattfinden wird, dass einige der Gaben bereits im Städtli ausgestellt werden können. «Das gibt allen, nicht nur den Fans des Schwingsports, exklusive Einblicke», sagt Gaben- Chef Robert Hutter.

Ab Montag, 6. März, wer­-den zwei bis drei traditionelle Schwingergaben für rund drei Wochen in folgenden Geschäften und Institutionen ausgestellt: Kühnis Optik AG, Sternen-Apotheke, Tiefenbacher Schuhe, Vitalecke, Mode Stoss, Haus Viva und Städtli Optik AG. «Weitere Sponsoren, Sponsorinnen und Gabenspender sind nach wie vor herzlich willkommen», sagt Hutter. Am Sonntag, 2. April, werden die Spenden dann beim ROVS auf dem Schöntalgelände in Altstätten im Gabentempel zu sehen sein.

Weitere Infos gibt es unter www.rovs2023.ch.