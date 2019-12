Altenrhein will Fussgänger und Velofahrer voneinander trennen Auf der Dorfstrasse in Altenrhein fehlt ein Radweg. Das will der Gemeinderat ändern. 06.12.2019, 05.00 Uhr

Zwischen dem Kreisel und dem Flugplatz in Altenrhein gibt es keine klare Trennung zwischen Fussgängern und Velofahrern. Bild: pd

Die Situation für Radfahrer auf dem Abschnitt der Dorfstrasse Altenrhein (Kreisel bis Park-platz Flugplatz) ist seit Jahren ungelöst. Der Grund liegt darin, dass auf diesem Stück ein Radweg fehlt, eine klare Trennung der Fussgänger von den Radfahrern fehlt ebenfalls. Ausserdem müssen Velofahrer auf der Bodenseeroute die Strasse exakt an dieser Stelle queren.

Im Rahmen des Agglomerationsprogrammes erarbeitete die Abteilung Langsamverkehr ein Projekt. Es sieht eine klare Trennung der Verkehrsteilnehmer vor. Gemäss erster Berechnungen bringt das Vorhaben Kosten von etwa 550000 Franken mit sich. Bund und Kanton beteiligen sich mit etwa 65% an den Kosten; auf die Gemeinde entfällt ein Betrag von etwa 195000 Franken (+/– 10%).

Der Gemeinderat hat dem Kanton gegenüber signalisiert, dass er das Projekt unterstützt; vorbehältlich der Koordination dieses Projekts mit dem Neubauprojekt der Gemeinde; Geh- und Radweg Dorfstrasse, Altenrhein.

Die Arbeiten am Rasenplatz auf dem Sportplatz Bützel sind im Gange. Der FC Staad hat unter Einsatz unzähliger freiwilliger Helfer dazu beigetragen, dass die Vorarbeiten für die eigentliche Sanierung optimal abgeschlossen wurden. Die Arbeiten am Unterbau, an der Entwässerung und den weiteren technischen Einrichtungen sind Ende November 2019 gestartet. Eine vom Gemeinderat eingesetzte Kommission unter der Leitung von Gemeinderätin Susanne Looser sowie mit Vertretern des Bauamtes und des FC Staad begleitet die Arbeiten und bietet Gewähr, dass das von der Bürgerschaft bewilligte Kostendach eingehalten wird. (gk)