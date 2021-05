Fussball Souveräner Auftaktsieg: Der FC Staad gewinnt 2:0 gegen Blue Stars in der Abstiegsrunde Staads Erstliga-Team ist mit einem 2:0 gegen die Blue Stars in die Abstiegsrunde gestartet. Nach 73 Sekunden stand es 1:0. Christian Wenger 11.05.2021, 05.00 Uhr

Der FC Staad zeigte gegen die Blue Stars Zürich eine geschlossene Mannschaftsleistung und gewann verdient 2:0. Bild: Christian Wenger

Einen ersten Aufreger der Partie gab es nach nicht einmal einer Minute. Staads Defensive war unachtsam, doch die Zürcherin verzog. Wie es besser geht, zeigte unmittelbar danach wieder einmal Claudia Stilz. Kurz danach wurde sie perfekt von Sa­brina Petriella lanciert – und nach 73 Sekunden stand es 1:0 für die Seemädchen.

Danach wurde die Partie recht zäh, lebte vom Kampf. Vor der Pause hatten die Staaderinnen auch eine Schwächephase, in der es viele Fehlzuspiele gab. Doch Torfrau Mara D’Antuono hielt ihren Kasten sauber. Zur Pause stand es 1:0.

Justyna Trzaskowski entscheidet das Spiel

Das Heimteam suchte nach Wiederbeginn die Vorentscheidung. Nach etwas mehr als einer Stunde Spielzeit war es dann auch so weit. Nach einem Zuspiel von Stefanie Egli rutschte Sophie Rolinger im dümmsten Moment aus, Justyna Trzas­kowski war dann aber zur Stelle und hämmerte den Ball zum 2:0 in die Maschen. Es gab dann allerdings nochmals einige heikle Momente zu überstehen, in denen auch die Hilfe der Tor­umrandung in Beanspruchung genommen werden musste. Alles in allem war es ein aber souveräner, verdienter Sieg für die Staaderinnen. Einen bemerkenswerten Auftritt legte die 18-jährige Erstliga-Debütantin Mara D‘Antuono im Staader Tor hin, die sich mit einem Zu-Null- Sieg belohnte.

Am nächsten Sonntag bekommt es die Lehmann-Elf wieder mit Gegnerinnen aus Zürich zu tun. Sie gastiert um 14 Uhr beim FC Altstetten, der in der Rangliste mit erst acht Punkten den fünften Platz belegt.