Odense gewinnt Altstätter U-19-Turnier

Fussball Odense überrumpelt die Favoriten – und gewinnt Altstätter U-19-Turnier Der dänische Turnierneuling besiegte den Club América aus Mexiko im Final mit 2:0, nachdem er bereits Wolverhampton ausgeschaltet hatte. 5100 Zuschauerinnen und Zuschauer, so viele wie noch nie, besuchten das zwölfte internationale U19-Fussballturnier in Altstätten. Yves Solenthaler Jetzt kommentieren 30.05.2022, 05.00 Uhr

Erfolgreich bei der ersten Teilnahme: Der Odense Boldklub von der Insel Fünen gewann als erstes dänisches Team das internationale Altstätter U19-Turnier. Bild: ys

Der Odense Boldklub von der dänischen Insel Fünen ist von den ausländischen Teams, die am U19-Turnier teilnahmen, nicht der klingendste Name – eher im Gegenteil. Aber die Dänen stellten in den Finalspielen vom Samstag die deutlich stärkste Mannschaft. Daher sind sie der würdige Sieger des internationalen Turniers, das nun schon ein Dutzend Mal durchgeführt wurde.

Dem hochklassigen Fussball würdig war auch die Kulisse auf dem Sportplatz Gesa. 5100 Zuschauerinnen und Zuschauer zählte das Organisationskomitee. Präsident Urs Schneider erklärt: «Wir gaben 4000 Eintrittsbändel raus, dazu kommen die Kinder unter 16 Jahren, die Gratiseintritt hatten.» Die meisten Gäste kamen wohl an beiden Tagen.

Auch der höchste Altstätter, Ruedi Mattle, besuchte das Turnier ebenso wie sein Vorgänger Daniel Bühler. Der jetzige Bad Ragazer Stadtpräsident hatte einen Fussballtag: «Am Vormittag war ich beim Training der Schweizer Nationalmannschaft in Bad Ragaz.»

Wichtiges Zeichen für den Fortbestand des Turniers

OK-Präsident Urs Schneider. Bild: ys

OK-Präsident Urs Schneider bilanziert: «Wir haben ein unglaublich tolles Turnier erlebt, bei dem alles zusammenpasste.» Dazu gehören auch die äusseren Bedingungen:

«Das Wetter ist unser bester Sponsor.»

Und auch die Corona-Zeit hat wohl zum Rekordergebnis beigetragen. Nachdem das U19-Tur­nier nun vier Jahre nicht mehr stattfand, war das Verlangen nach internationalem Fussball im Rheintal umso grösser.

Die in allen Belangen glanzvolle zwölfte Austragung war wichtig für das Turnier. Je länger die Absenz dauere, umso grösser sei die Gefahr, durch den Hinterausgang zu verschwinden, sagt Schneider. Diese ist jetzt weit entfernt, vielmehr freut sich das OK auf die 13.Austragung des Altstätter U19-Turniers im Mai 2024.

Zlatan Ibrahimovic hat dank des Turniers schon in Altstätten gespielt (2000 mit Malmö). Das wirkt so surreal, wie wenn die Beatles in ihrer Anfangszeit mal im Städtli einen Auftritt gehabt hätten. Vermutlich schaffen es auch vom aktuellen Turnier einige wenige in ein Profikader. Auch Karrieren wie von Phil Jones (Manchester United, Teilnehmer mit Blackburn) oder dem Brasilianer Danilo (Juventus Turin, mit FC América) sind möglich.

Vielleicht für Mittelfeld­spieler Magnus Saaby vom Siegerteam, der mit Jannik Vestergaard (Leicester, Teilnehmer 2014 mit Bröndby) einem dänischen Nationalspieler nacheifert. Er wurde als bester Spieler des Turniers ausgezeichnet. Noah Engell war mit vier Treffern – drei gegen Altstätten und das Führungstor im Final – der beste Torschütze, während Fernando Carreon (Club Améerica) zum Torhüter des Turniers gekürt wurde.

Odense gewann den Halbfinal und den Final auf ähnliche Weise: Die Dänen zündeten in den ersten Minuten ein Startfeuerwerk, ihre Spielzüge wirkten sehr einstudiert. Auch im Nachsetzen, wozu sie oft kamen, behielten die Offensivspieler stets die Übersicht und die Konzen­tration für die beste Lösung. Im Halbfinal beim 1:0-Sieg gegen Wolverhampton zogen sie sich zwar bereits nach dem Führungstor in der 7. Minute zurück, nach der Pause waren sie mit Kontern aber wieder fast gefährlicher.

Im Final gegen Club América, dem Turniersieger von vor zehn Jahren, gab sich Odense erst nach dem 2:0 nach etwa 15 Minuten zufrieden. Dabei kam ihnen entgegen, dass die Mexikaner am Finaltag mehr mit ihren dreistelligen Rückennummern auffielen als mit spielerischen Vorzügen wie am Freitag.

In ihrem Halbfinal mauerten sie sich gegen Olympiacos Piräus zu einem 1:1-Unentschieden und setzten sich im Penaltyschiessen durch. Die Griechen, von einer lautstarken Fangruppe aus der Schweiz lautstark angefeuert, waren durchaus angriffslustig, aber nicht sehr zielstrebig, sie verloren auch das Spiel um den dritten Platz gegen Wolverhampton im Penaltyschiessen. Die Engländer waren Odense noch am ehesten ebenbürtig, aber in der zweiten Halbzeit waren sie im Direktvergleich nicht zwingend genug.

Der FC St.Gallen war eigentlich der FC Wil

Union Berlin, dessen erste Mannschaft mit dem Schweizer Trainer Urs Fischer in der Eu­ropa League spielt, setzte sich gegen Sturm Graz, Turniersieger 2010, verdient mit 1:0 durch. Titelverteidiger St.Gallen hatte beim 1:1 gegen Altstätten mehr Mühe, um den letzten Platz zu verhindern.

Alban Lufi (links) erzielte im Platzierungsspiel gegen St.Gallen das einzige Altstätter Tor des Turniers. Bild: ys

Die Gastgeber gingen in Führung und wurden schliesslich erst im Penaltyschiessen besiegt. Der Auftritt der Gäste aus der Kantonshauptstadt war enttäuschend. Sie traten mehrheitlich mit Spielern des FC Wil an – weil St.Gallen II gleichzeitig gegen Thalwil spielte, das es mit einem 6:0-Sieg in die 2.Liga interregional verbannte. Pfiffe aus dem Publikum gab es, als die Delegation des FC St.Gallen der Siegerehrung fernblieb.

Den FC Altstätten verstärkt verabschiedeten die Zuschauerinnen und Zuschauer auf der Gesa hingegen mit anhaltendem Applaus. Die Mannschaft hat sich trotz Torlosigkeit in der Vorrunde und der 0:7-Niederlage gegen Odense gut präsentiert. Und mit dem Tor im Klassierungsspiel vom wirbligen Alban Lufi, der sonst bei Widnau spielt, sind die von Adrian Brunner trainierten Altstätter auch zu ihrem Erfolgserlebnis gekommen.

Lohn erhalten, Bonus in Aussicht Nach der Penalty-Niederlage ge­gen St.Gallen gab es ein paar lange Gesichter im Lager des FC Altstätten verstärkt. Von vier Spielern, die sich der Aufgabe gestellt haben, traf nur Livio Lüchinger aus elf Metern. Aber das Gemüt hellte sich schnell wieder auf, besonders bei Alban Lufi. Der 19-Jährige, der beim FC Widnau zwischen zweiter und erster Mannschaft pendelt, hatte das Führungstor in der ersten Minute erzielt. «Das war ein schönes Gefühl», sagt er. Trotz des letzten Platzes habe er mit den temporären Teamkollegen viel Spass gehabt. Auch Trainer Adrian Brunner sagt: «Es hat Spass gemacht mit diesem Staff und diesen Spielern, das sind alles super Jungs.» «Sportlich haben wir uns auch gut präsentiert, abgesehen vom Nervenflattern bei der 0:7-Niederlage gegen den späteren Turniersieger», sagt Brunner. Das Tor im Platzierungsspiel sei wichtig gewesen, «aber die Niederlage gegen St. Gallen ist bedauerlich, wir waren absolut auf Augenhöhe und kassierten zehn Sekunden vor der Pause den vermeidbaren Ausgleichstreffer», ärgert er sich. Auch beim 0:2 gegen Sturm Graz in der Vorrunde sei der FC Altstätten nahe an einem Punktgewinn gewesen. Brunner sagt, er wollte die Aufgabe als U19-Trainer nach der Absage von 2020 unbedingt übernehmen, obschon er inzwischen auch wieder Trainer der ersten Altstätter Mannschaft ist: «Dadurch hatte ich seit Anfang Jahr fast die ganze Woche Training.» Aber der Aufwand habe sich gelohnt. Und der Bonus dafür steht erst noch in Aussicht: Der FC Altstätten steht kurz vor dem Aufstieg in die 2. Liga. (ys)

Internationales U19-Turnier Final: Club América – Odense BK 0:2. 3./4.Platz: Olympiacos – Wolverhampton 1:3 (0:0) n.P.

Halbfinals: América – Olympiacos Piräus 6:5 (1:1) n.P., Wolverhampton – Odense 0:1.

5./6.Platz: Union Berlin – Sturm Graz 1:0. 7./8.Platz: Altstätten verstärkt – FC St.Gallen 2:4 (1:1) n.P.

