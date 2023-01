Kevin Steiger wechselt vom FCA nach Rebstein

Fussball Nach 14 Jahren als Stammspieler der ersten Mannschaft: FCA-Urgestein Kevin Steiger wechselt nach Rebstein Der 31-Jährige hat die Fussballschuhe für Altstätten geschnürt, seit er vier Jahre alt war – damals wohl noch nicht selbst. 11.01.2023, 05.00 Uhr

Kevin Steiger war 14 Jahre lang Stammspieler beim FC Altstätten. Bild: PD

Kevin Steiger hat alle Juniorenstufen im Verein durchlaufen. Als 16-Jähriger B-Junior war er bereits Stammspieler in der zweiten Mannschaft, damals in der 3. Liga. Ebenfalls als B-Junior hatte er erste Teileinsätze in der ersten Mannschaft, eine Liga höher.

In Kevin Steigers erster Saison im Fanionteam (2009/10) stieg der FC Altstätten in die 2. Liga interregional auf. Dabei konnte er auch mit seinem Bruder Brian spielen – aber nur für kurze Zeit: Beim 2:2 in Schaan standen Kevin und Brian Steiger erstmals gemeinsam in der Startaufstellung, Kevin war damals 17-jährig. Er schoss beide Tore, während sein Bruder das Kreuzband riss und sich davon nie mehr richtig erholte.

Auf die Frage nach einem bedingungslosen Highlight aus der jüngeren Vergangenheit kam wie aus der Kanone geschossen: «Ich erinnere mich an ein 7:1 auf der Gesa. Es war ein Derby. Viele nennen es ‹El Clásico des Rheintals›. Das hat Spass gemacht. Mehr sage ich nicht.» Er spricht Altstättens denkwürdigen Heimsieg in der Saison 2017/18 gegen den späteren Aufsteiger Widnau an.

Seine Freistösse und Flanken sind gefürchtet

Kevin Steiger ist seit 14 Jahren Stammspieler der ersten Mannschaft. Seine Freistösse, seine Weitschüsse und seine Flanken sind von einzigartiger Qualität in der 2. Liga. Er hat den Steilpass stets auf dem Fuss und kann damit grosse Räume öffnen.

Auch gefürchtet ist seine Zweikampfhärte, mit der er viele Gegenstösse im Keim erstickt. Der FC Altstätten verliert mit Kevin Steiger aber nicht bloss einen Fussballer, sondern auch eine Integrationsfigur und einen Leader. Der Verein hat ihm viel zu verdanken – als Spieler, als Stimmungsmacher, als Mitorganisator des jährlichen «Narreobet» am Fasnachtssamstag.

In der ersten Mannschaft findet ein Umbruch statt. Was im Idealfall sukzessive geschieht, wird beim FC Altstätten in hohem Tempo vollzogen. Das Trainerteam mit Chef Adrian Brunner setzt den Umbruch rasch um.

Kevin Steiger ist im besten Fussballalter. Aber beruflich wie privat ist er sicherlich mehr gefordert als die junge Garde. Dass er ab und zu wegen seines eigenen Geschäfts auf Meisterschaftsspiele verzichten musste, wurde vom Trainerteam anders bewertet als vom Spieler selbst. Kevin Steiger sagt:

«Ich bin noch nicht fertig mit Fussball. Ich mag weiterhin in einer ersten Mannschaft spielen und Verantwortung für den Verein tragen.»

Das macht er nun in Rebstein, wo er als Kind jeweils zwei, drei Sommerferienwochen bei seiner Gotta verbrachte. Dort lernte Kevin andere Kinder kennen, einige von ihnen sind inzwischen gestandene Spieler des FC Rebstein.

Nicht nur die meisten Spieler kennt er bereits, auch Trainer Ralph Heeb, gegen den er schon oft spielte, und der in Altstätten schon einmal kurz sein Trainer war: «Er weiss, dass ich immer ins Training komme, wenn es die Arbeit zulässt.» (pd/red)