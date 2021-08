FC Widnau gegen den GC - Wie gross sind die Chancen zu gewinnen?

Fussball GC scheiterte zweimal an Drittklassigen – FC Widnau rechnet im Schweizer Cup trotzdem mit einer Niederlage Am 15.August spielt der FC Widnau im Schweizer Cup gegen GC. Die Chancen des Vereins zu gewinnen sind gering. Das sagt sogar Co-Trainer Lüchinger. Doch ist die Wahrscheinlichkeit wirklich so gering? Ein kurzer Blick in die Vergangenheit verrät mehr. Yves Solenthaler 06.08.2021, 05.00 Uhr

Spieler des FC Widnau applaudieren dem vorbeifahrendem Fipmobil. Bild: PD

Dem Spiel am 15. August vom FC Widnau im Schweizer Cup gegen GC sieht Co-Trainer Lüchinger skeptisch entgegen. «In 99 von 100 Spielen verlieren wir», sagt Co-Trainer Daniel Lüchinger. «Das wissen die Spieler auch», ergänzt Lüchinger. Doch wie klein ist die Chance auf eine Cup-Sensation wirklich?

In den letzten zwölf Jahren gewann einmal ein Team aus der 2.Liga interregional gegen einen Super-Ligisten: 2014/15 scheiterte der aktuelle Schweizer Meister YB am SC Buochs. Ein Prozent Siegchance für den FC Widnau dürfte also ungefähr zutreffen.

St.Galler Cup-Blamage mit Trainer Marcel Koller

Wer weiter in der Historie zurückblickt, entdeckt allein beim FC St.Gallen zwei Cup-Blamagen ähnlichen Ausmasses: 1999 verlor St.Gallen ebenfalls gegen Buochs, damals in der 1.Liga. Der Trainer damals: Marcel Koller, ein Jahr später umjubelter Meistertrainer. Und im Oktober 2005 gab’s beim Erstligisten Küssnacht am Rigi eine noch bemerkenswertere Blamage.

Der Grasshopper Club Zürich hat 19-mal den Schweizer Cup gewonnen, zuletzt 2013. Vor Schmählichkeiten im Cup ist der Edelaufsteiger ebenfalls nicht gefeit: 2015/16 verlor GC gegen Köniz und 2018/19 gegen Stade Nyonnais je 1:3 – beides Mannschaften aus der Promotion League. Dass ein Verein der dritthöchsten Liga einen Vertreter der Eliteliga ausschaltet, kommt etwa einmal pro Saison vor – in der letzten Spielzeit scheiterte Zürich an Chiasso.

Der FCZ war der Gegner bei Widnaus letztem Cuphit vor 13 Jahren. Der bei der 0:6-Niederlage im September 2008 spielende Valentin Aggeler wird gegen GC fehlen, er ist gesperrt. Dem Einsatz des ebenfalls FCZ-erfahrenen Diego Liechti steht dagegen nichts im Weg. Vor dem Cupmatch finden noch zwei Vorbereitungsspiele statt: Morgen Samstag um 14 Uhr gegen Ruggell und am Dienstag um 19.30 Uhr auswärts gegen Au-Berneck.

Noch lange nicht alle Tickets verkauft

Am Freitag und Samstag findet das Faustball-Grenzlandturnier auf der Aegeten statt. Auch deshalb wird keine Tribüne aufgestellt. Gegen Zürich begrüsste Widnau vor 13 Jahren 3300 Zuschauer, Montlingen – Basel verfolgten vor drei Jahren gar 4350 Fans. Ungefähr 4000 hätten auf der Aegeten Platz, die Verantwortlichen rechnen indes nicht damit, dass das Fassungsver­mögen ausgeschöpft wird. Im Vorverkauf seien bisher knapp 1000 Tickets abgesetzt worden, sagt Präsident Kuno Jocham, «mit 2000 Zuschauern wären wir sehr zufrieden.»

Zuschauerinnen und Zuschauer müssen ein Covid-Zertifikat oder ein aktuelles nega­tives Testergebnis vorweisen. Entsprechend wird an der Diepoldsauerstrasse 44 (ehemals Papst Imbiss) ein Testcenter eingerichtet. Am Samstag, 14.August, von 11 bis 15 Uhr und am Sonntag von 9 bis 14.30 Uhr werden Corona-Tests durchgeführt (mit vorgezeigter Krankenkassenkarte gratis).

Endlich ein Rheintaler Tor gegen Super-League-Team?

Um 10 Uhr vor dem Spiel, kurz nachdem die letzten Nachtschwärmer vom Grenzlandturnier abgezogen sind, organisiert der FC Widnau einen Frühschoppen mit Alpen-DJ Heiner.

Wenn Widnau gegen GC ein Tor schiesst, gibt’s für die FCW-Fans doppelten Grund zur Freude, dann wird nämlich während der nächsten zehn Minuten Freibier ausgeschenkt. Damals ge­gen Zürich hatte Diego Liechti ein Tor auf dem Fuss, diesmal soll es klappen. Allerdings gelang auch dem FC Montlingen vor drei Jahren gegen Basel (0:3) kein Treffer. Der Trainer von Montlingen im September 2018 war Andreas Lüchinger, der Bruder des Co-Trainers und vor allem: Auch jetzt wieder Cheftrainer einer Rheintaler Mannschaft, die auf eine Equipe aus der Beletage trifft.