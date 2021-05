Fussball FC Au-Berneck verlängert die Verträge der beiden Trainer Hafner und Meyer Der FC Au-Berneck setzt auf Kontinuität: Er hat den Vertrag von Trainer Roman Hafner und Co-Trainer Roger Meyer verlängert. 06.05.2021, 05.00 Uhr

Roman Hafner bleibt auf der Degern. Bild: Archiv/ys

(rez) Die aktuellen Verträge des Trainerduos wären im Sommer ausgelaufen. Nun gibt der FC Au-Berneck bekannt, die Verträge mit Hafner und Meyer um ein Jahr verlängert zu haben. «Das Trainerduo wird auch in der kommenden Saison in der 2. Liga an der Seitenlinie stehen und die junge Mannschaft weiterentwickeln», steht in einer Mitteilung des Vereins.