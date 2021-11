Frauenfussball: FC Widnau geht auf Rang 3 in die Winterpause

Fussball Ein unspektakulärer Gleichstand – zur Winterpause spielt sich das Widnauer Frauenteam auf den dritten Rang Die Widnauer Frauen spielen ein 0:0 gegen Uzwil und beenden die Hinrunde auf dem Podest. Und das Ziel für die Rückrunde steht bereits fest: vorne mitspielen und das Maximum herausholen. 10.11.2021, 05.00 Uhr

Widnaus Erika Gschwend (in Blau) in einem der zahlreichen Zweikämpfe im Mittelfeld. Bild: PD

Das letzte Spiel war für die Frauen von Pascal Roth entscheidend, lag Uzwil doch nur einen Punkt voraus. Hätten die Rheintalerinnen gewonnen, wären sie als Leader der 2. Liga in die Winterpause gegangen. Es gab aber ein unspektakuläres 0:0.

Das Ziel, das starke Uzwil mit einem Sieg zu überholen, war verlockend. Widnau starteten zwar nicht schlecht, aber etwas zögerlich. Uzwil wagte einige starke Vorstösse, die jedoch abgewehrt wurden. In der ersten Halbzeit waren gute Phasen beider Teams zu sehen, das Spiel war ausgeglichen. Die Widnauer Stürmerinnen Nadja Berweger und Eva Dietsche konnten aber nicht genug erfolgversprechend angespielt werden, weswegen Widnau nicht oft auf das Uzwiler Tor schoss. Es brauchte auf beiden Seiten schon in den ersten 45 Minuten Umstellungen, doch auch die änderten am Spielverlauf nichts. Beide Mannschaften gingen ohne Torerfolg in die Pause.

Zur zweiten Hälfte schien es, als ob beide Teams sich nicht sicher wären, was sie wollten: Das Risiko, alles nach vorne zu werfen oder hinten solid zu bleiben. Widnau suchte das Glück nach vorne, aber das Zentrum arbeitete zu defensiv, was möglicherweise die Bindung an die Offensive beeinträchtigte. Auch Uzwil hatte einige Chancen, ging aber leer aus. So ist die Halbzeit rasch zusammengefasst: Es gab viele Auswechslungen, zwei Gelbe für Uzwil und keine Tore.

Nach diesem Unentschieden befindet sich Widnau auf Rang drei. Es holte bisher sechs Siege, drei Remis und eine Niederlage, bei einem Torverhältnis von 29:8 und nur einem Strafpunkt. Das Ziel für die Rückrunde wird sicher sein, vorne mitzuspielen und das Maximum herauszuholen. (ah)