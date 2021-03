Fussball Die Meisterschaftim Regionalfussball wird nicht vollständig gespielt Die Corona-Massnahmen bestehen mindestens vier weitere Wochen – im April gibt’s keinen Regionalfussball. 20.03.2021, 05.00 Uhr

Wenn nur noch die Vorrunde beendet wird, steht der FC Altstätten (schwarzes Trikot) bereits mit einem Bein in der 3.Liga. Bild: ys

(ys) Anfang Woche hat der Ostschweizer Fussballverband (OFV) den Spielplan für den Neustart vorgelegt. Nachdem Bundesrat Alain Berset gestern an der Medienkonferenz keine substanziellen Lockerungen in Aussicht gestellt hat, liegt der optimistische Plan des OFV bereits im Papierkorb.

Mindestens vier weitere Wochen ist in den Regionalligen der Erwachsenen kein Mannschaftstraining mit Zweikämpfen und somit kein Spielbetrieb möglich. Das bedeutet, dass der Neustart der Fussballsaison 2020/21 sicher nicht am 17.April erfolgt. Der schon bei diesem geplan-

ten Wiederbeginn überfrachtete Spielplan kann in keinem Fall komplett durchgeführt werden, wenn der Neustart frühestens Anfang Mai möglich ist. Zwei Wochen mit vollem Training sind das absolute Minimum, bevor um Punkte gespielt werden kann, sonst sind viele Verletzungen programmiert.

Optimistisches Szenario: Auf- und Abstiegsrunde

Bereits ein Neustart am, sagen wir, 1.Mai erscheint zurzeit sehr optimistisch. Nach diesem Szenario wären höchstens noch sieben oder acht Runden möglich.

Diese Anzahl Spiele für einen Klub wäre ziemlich genau zu erreichen, wenn die 2. und 3.Liga nach Abschluss der Vorrunde (pro Mannschaft noch zwei oder drei Spiele) in eine Auf- und eine Abstiegsrunde unterteilt wird. Wenn in dieser Poule jede Mannschaft je einmal gegen jede andere antritt, kämen nochmals fünf Spiele dazu. Diese Option ist während der Winterpause von der 2.Liga interregional ins Feld geführt worden, der OFV hat sich aber nicht dazu geäussert.

Wenn die aktuellen Corona-Massnahmen nach vier Wochen nochmals verlängert werden, gibt es realistisch nur noch die Möglichkeit, die Vorrunde zu beenden. Dass die Meisterschaft gewertet wird, wenn mindestens die Hälfte der Spiele ausgetragen werden, hat der OFV schon vor der Saison mitgeteilt – die Vereine werden also nicht überrumpelt. Für auf einem Abstiegsplatz liegende Vereine wäre diese Lösung aber sehr brisant. Dies gilt vor allem für den FC Altstätten in der 2.Liga, der nur noch zwei Spiele hätte, um vier Punkte aufzuholen.