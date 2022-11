Der Familientreff Heerbrugg könnte bald für immer schliessen

Freiwilligenarbeit «Wie ein Kampf gegen Windmühlen»: Der Familientreff Heerbrugg könnte bald seine Türen für immer schliessen Es ist denkbar, dass es den Familientreff Heerbrugg bald nicht mehr gibt. Die Co-Leiterinnen Marion Höpfner und Claudia Tiegel sagen, warum sie diese Entwicklung befürchten und wer die Auflösung abwenden könnte. Monika von der Linden Jetzt kommentieren 23.11.2022, 08.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Kerzenziehen und Kerzengiessen ist das einzige Angebot des Familientreffs Heerbrugg, dessen Durchführung mittelfristig nicht in Frage steht. Marion Höpfner (links) und Claudia Tiegel schauen im Lager nach, wie viel Wachs sie bestellen müssen. Bild: Monika Von Der Linden

Das Dorf, dessen grösster Teil auf dem Gebiet der Politischen Gemeinde Au liegt, hat einen urbanen Charakter. Für fast alle alltäglichen Belange gibt es eine Anlaufstelle. Ein Nebeneffekt der städtischen Atmosphäre ist, dass es gewisse ländliche Selbstverständlichkeiten nicht mehr gibt. So schwindet zum Beispiel zusehends die Bereitschaft, sich in Freiwilligenarbeit in die Dorfgemeinschaft einzubringen.