Frauenverein Diepoldsau hat bereits sechs neue Mitglieder im laufenden Jahr Der Frauenverein Diepoldsau hielt seine Jahresversammlung ab. 2019 haben sich dem Verein neun und in diesem Jahr bereits sechs neue Mitglieder angeschlossen. 21.02.2020, 05.00 Uhr

Die Vorstandsmitglieder (v. l.) Annemarie Köppel, Nadja Dennler, Irma Kehl (Präsidentin), Martina Lüchinger und Andrea Spirig führten souverän durch den Abend. Bild: pd

(pd) Am Valentinstag begrüsste die Präsidentin des Gemeinnützigen Frauenvereins Diepoldsau, Irma Kehl, 71 Mitglieder und Gäste im Kirchgemeindehaus. Speziell willkommen hiess sie Vertreterinnen und Vertreter von Partnerorganisationen, so auch Thomas Widmer, Präsident der Kirchenvorsteherschaft, sowie Jeannette Lapp Bösch vom SGF Dachverband Schweizerischer Gemeinnütziger Frauen. Erfreulich ist, dass sich 2019 neun und in diesem Jahr bereits sechs neue Mitglieder dem gemeinnützigen Frauenverein angeschlossen haben. Die Traktanden wurden zügig erledigt und wo nötig einstimmig gutgeheissen. Leider musste sich der Verein von drei Mitgliedern verabschieden. Im Jahresbericht blickte die Präsidentin auf ein ereignisreiches Jahr zurück, wie zum Beispiel auf die zwei Knöpflizmittage, das Bewirten der «Schupferen» mit Kaffee und Kuchen, die Kafitreffs im Winter und den Vereinsabend im sommerlichen September. Nicht zu vergessen der Ausflug zur Goba in Gonten und der «Frauezmorgä» im November mit dem Vortrag von Yves Störri über sein Hilfsprojekt «Mauern fürs Leben» in Brasilien.