Frauen im Militär «Ich schaue in der RS immer auf meine Jungs, dass die nicht nef herumlaufen»: 32-jähriges Mami macht Rekrutenschule Daniela Pfohl aus Berneck ist spät in die RS eingerückt. Sie befürwortet eine Dienstpflicht für Frauen und eine frauenfreundliche Armee. Yann Lengacher Jetzt kommentieren 17.11.2022, 05.00 Uhr

Daniela Pfohl-Kaufmann in ihrem Garten in Berneck. Die Sanitätssoldatin hat im November 2022 die Rekrutenschule abgeschlossen. Bild: Yann Lengacher

Daniela Pfohl gefällt sich im Tarnanzug. Vor dem Foto achtet sie peinlich darauf, dass der Kragen sauber gefaltet und der Reissverschluss auf der richtigen Höhe sitzt, wie es in der Rekrutenschule Vorschrift ist. Auf keinen Fall möchte sie auf dem Bild «nef» aussehen. Im Militärslang steht «nef», die Abkürzung für «nicht erfüllt», für alles, was schlecht oder nicht regelkonform ist. Längst hat Pfohl diesen und andere Begriffe aus der Militärsprache verinnerlicht. «Ich schaue in der RS immer auf meine Jungs, dass die nicht nef herumlaufen. Ich bin ein bisschen das Zugsmami», sagt Pfohl. Vor kurzem hat sie die Rekrutenschule abgeschlossen. In Airolo war sie bis Anfang Monat bei den Sanitätstruppen. Bis dorthin war es ein weiter Weg.

Im Dezember 2021 hat die 32-Jährige gefunden, dass sie eine neue Herausforderung braucht. «Ich wusste nicht, wie ich in die Armee komme, nur dass ich das unbedingt will», sagt Pfohl. Zudem habe sie als gebürtige Namibierin einen Weg gesucht, sich in der Schweiz zu integrieren. Pfohls Vater war vor Jahren von Berneck nach Namibia ausgewandert, wo sie aufgewachsen ist und Ehemann Adam kennenlernte. 2018 entschieden sich die zwei, das wirtschaftlich kriselnde und teils unsichere Namibia zu verlassen.

Nach dem Papierkrieg ist vor der Rekrutierung

Pfohl ruft also bei irgendeiner Nummer in Bern an. Da ist noch ungewiss, ob sie die Zulassung für die Rekrutenschule erhält. Normalerweise sind freiwilli­- ge Anmeldungen nur bis zum 24. Lebensjahr möglich. Daniela Pfohl muss darum ein Formular mit einem langen und wenig schmeichelhaften Titel ausfüllen: «Antrag Absolvierung Rekr/RS über Altersgrenze». Es folgt der Kampf mit einem ordnerdicken Papierstapel. Sie schickt die Formulare ab und hofft. Schliesslich gibt ihr ein Offizier telefonisch Bescheid: Sie darf zur Rekrutierung. Die besteht sie problemlos.

In der RS absolviert sie zunächst die allgemeine Ausbildung: Da schiesst sie zum ersten Mal, geht auf Märsche und muss unter Zeitdruck die Kampfstiefel putzen. Aufgaben, die nicht nur Spass machen. Ob sie ihren Entscheid je bereut hat? «Jeden Sonntagabend!» Natürlich fände auch sie manche Aktivitäten mühsam. «Aber man lernt viel», sagt’s und zeigt auf ihrem Handy ein Bild. Zu sehen ist, wie sie mit den Armen um eine Kollegin fasst und das Heimlich-Manöver ausführt. Damit kann einer Person das Leben gerettet werden, die an einem Essensbissen zu ersticken droht. «Es ist wichtig, an der richtigen Stelle reinzudrücken, sonst nützt alles nichts», sagt Pfohl.

Mit einer Dienstpflicht Frauenanliegen fördern

Die Ausbildungsmöglichkeiten in der Armee sind ein Grund, weshalb Daniela Pfohl Frauen ein Engagement im Militär empfiehlt. Mehr noch: Sie befürwortet die Dienstpflicht für Frauen. «Wir Frauen wollen Gleichstellung. Ich denke, wenn wir ins Militär gehen, haben wir eine bessere Grundlage, um höhere Löhne und andere Frauenanliegen einzufordern.» Und es gehe darum, etwas zu beweisen: «In der RS können wir zeigen: Frauen können genauso gute Soldaten wie Männer sein.»

Die Armee will und braucht mehr Frauen Immer noch sind Frauen im Mi­litär die absolute Minderheit. 2022 wurden 1778 Frauen eingeteilt. Der Anteil an Frauen in der Armee beträgt heute 1,4 Prozent. Bei den Sanitätstruppen sind es 3,9 Prozent. In den letzten Jahren ist der Frauenanteil aber gewachsen. Bundesrätin Viola Amherd steht dem Verteidigungsdepartement vor und hat sich zum Ziel gesetzt, den Frauenanteil bis 2030 auf 10 Prozent zu erhöhen. Seit ihrem Amtsantritt 2019 hat sich der Bestand an weiblichen Armeeangehörigen um rund 60 Prozent erhöht. Die Fortschritte seien auch auf die Bemühungen von Kantonen und der Armee zurückzuführen, wie ein Armeesprecher mitteilt. Mit einem höheren Bestand an Frauen möchte der Bundesrat auch einer drohenden Personallücke in der Armee begegnen: In acht Jahren könnte es an Soldaten fehlen. Der Bundesrat prüft darum eine Ausdehnung der Dienstpflicht auf Frauen. (yal)

Daniela Pfohl ist aber auch der Ansicht, dass sich die Armee anpassen muss, wenn sie Frauen für den Dienst gewinnen will. Die Frauen nur willkommen zu heissen, reiche nicht. Es brauche Änderungen, angefangen bei der Infrastruktur: «Die Kasernen sind für Männer gebaut. Ich komme kaum an mein Schliessfach, weil es so hoch über dem Bett ist. Es gibt keine Badezimmer für Frauen.» Die Männer waren und sind in der Armee die Norm (siehe Box). Auch in den Köpfen der Vorgesetzten. Das mache sich insbesondere während der Periode bemerkbar. Wenn Frauen in der Armee unter starken Periodenschmerzen leiden, hiesse es oft: Das ist ja nichts. Die Armee solle berücksichtigen, dass Frauen anders sind. Pfohl äussert ihre Kritik in einem sachlich-konstruktiven Ton, als Vorwürfe an die Armee will sie ihre Aussagen nicht verstanden wissen. Doch sie steht zu ihrer Haltung und sagt:

«Frauen sollen im Militär Frauen sein dürfen.» Sie wie Männer zu behandeln, werde die Armee langfristig nicht weiterbringen.

Tochter will auch Soldatin werden

Bevor Daniela Pfohl Soldatin wurde, war sie in einem Teilpensum Englischlehrerin und Hausfrau. Sie lächelt verschmitzt und sagt: «Mittlerweile putzt mein Mann fast besser als ich.» Als Pfohl ihr Engagement im Militär bekanntmacht, reagiert ihr Umfeld ambivalent. Die Männer seien mehrheitlich positiv überrascht gewesen und hätten sofort eigene Militärgeschichten erzählt, sagt Pfohl. Mit ihrem Vater, einem ehe­maligen Gebirgsspezialisten, tauscht sie oft Erfahrungen aus. Anders hätten viele Frauen reagiert. «Der Unterton war negativ. Das hat mich überrascht.» Es seien Fragen gestellt worden wie: Warum tust du das, obwohl du nicht musst? Was ist mit den Kindern? Die Kinder unterstützen Daniela Pfohl. Eine ihrer zwei Töchter hat schon angekündigt, auch Soldatin werden zu wollen. Daniela Pfohl wird das Soldatenabzeichen bald durch ein anderes ersetzen. Aktuell macht sie die Unteroffiziersschule und wird zur Wachtmeisterin ausgebildet.

