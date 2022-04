Musical «1967»: Saxerin Melanie Lohner spielt Hauptrolle

Flower-Power Saxer Musical-Darstellerin vor Weltpremiere: «Die Rolle passt wie die Faust aufs Auge» Die Saxerin Melanie Loher spielt eine Hauptrolle im Musical «1967» im Theater Buochs. Am Freitag ist Weltpremiere. Lohers Fernziel: dereinst von der Kunst leben zu können. Corinne Hanselmann Jetzt kommentieren 28.04.2022, 05.00 Uhr

Melanie Loher spielt im Musical «1967» die Rolle der Haley. Bild. Regina de Paolis

Ballett, Jazz, Stepptanz, Gesang, Schauspieltechnik oder Bühnenkampf – die Unterrichtsstunden, die Melanie Loher im Rahmen ihrer Ausbildung zur diplomierten Musicaldarstellerin besucht, sind sehr vielseitig. Seit 2018 besucht sie berufsbegleitend die StageArt Musical & Theatre School in Adliswil ZH. Daneben arbeitet die 23-Jährige Teilzeit bei der Helvetikett AG (früher Pago) in Grabs, wo sie bereits ihre KV-Lehre absolvierte. Im kom­menden Sommer wird die Saxerin ihre Musicalausbildung abschliessen.

Vorher steht sie nun vom 29. April bis 14. Mai auf der Bühne des Theaters Buochs im Kanton Nidwalden. Dort feiert diesen Freitag das neue Musi­-cal «1967» des Luzerner Komponisten und Regisseurs An­dreas Dossenbach Weltpremiere. Rund 20 professionelle und semiprofessionelle Darstellerinnen und Darsteller aus der Schweiz und Deutschland bringen dabei eine geballte Ladung Flower-Power auf die Bühne. Als «Haley» spielt Melanie Loher eine der vier Hauptrollen.

Musical «1967» in Buochs Ab dem 29. April gastiert das neue Flower-Power-Musical «1967» für zehn Aufführungen im Theater Buochs. Unter der Leitung des erfahrenen Musicalregisseurs Andreas Dossenbach wird das traditionelle Buochser Theater in einen «broadwayähnlichen» Zustand verwandelt. Die vierköpfige Rockband sowie ein 20-köpfiges Ensemble werden ein Musicalspektakel auf die Bühne zaubern. Tickets sind un­ter www.buehne-luzern.ch erhältlich. (pd)

Rolle dank Casting erhalten

Im Zentrum der Geschichte stehen ein paar junge Menschen, die versuchen, den Ängsten und Sorgen der heutigen Zeit zu entfliehen. In Form einer «Zeitreise» fliehen sie in das Jahr 1967 und verwandeln sich in Hippies. Auf der Suche nach Freiheit und Liebe treffen sie auf viele Widersacher und geraten dabei in ein Desaster nach dem anderen. Doch die Hippies geben nicht auf. Die einzelnen Schicksale der Rollen sind verflochten.

Doch wie kam es dazu, dass die junge Saxerin diese Hauptrolle erhielt? «Ich habe die Castingausschreibung gesehen und mich beworben.» Nach einem Einzelcasting und einem anschliessenden Gruppencasting erhielt sie die Zusage. «Als mir der Autor und Regisseur vorgelesen hat, was meine Rolle als Haley beinhaltet, habe ich viele Parallelen zu mir erkannt. Die Rolle passt wie die Faust aufs Auge», so Melanie Loher.

Von November 2020 bis Februar 2021 wurde fleissig geprobt – dann erfolgte die coronabedingte Absage und Verschiebung des Projekts des Vereins Bühne Luzern um ein Jahr. Im vergangenen Winter wurden die Proben wieder aufgenommen und nun steht die Premiere kurz bevor. Neben der Nervosität steigt bei Melanie Loher auch die Vorfreude von Tag zu Tag. «Nach den vergangenen Probenwochenenden habe ich ein sehr gutes Gefühl. Wir sind alle voller Elan und wollen endlich auf die Bühne. Ich freue mich mega!»

Melanie Loher (links) als Nixe im Freilichttheater «Das Lied der Mordnacht» von Peter N. Steiner im Sihlwald, 2021. Bild: André Springer

Die Kombination fasziniert sie

An Musicals fasziniert die 23-Jährige die Kombination von Schauspiel, Tanz und Gesang. Es sei imposant, wenn man als grosse Gruppe auf der Bühne singe und tanze, sagt die 23-Jährige. «So viel Energie ist überwältigend.» Obwohl es zum Teil ganz simple Choreografien seien, ergeben diese in der Gruppe tolle Effekte.

Die Leidenschaft für Musicals begleitet Melanie Loher schon lange: Als Kind und Jugendliche wirkte sie bereits bei einigen Produktionen mit und sie war Mitglied des Liechtensteiner Vereins Musical Kids.

Obwohl Buochs vom Werdenberg aus nicht gerade «um die Ecke» liegt, werden viele Freunde, Verwandte und Bekannte das Musical «1967» schauen kommen, weiss Melanie Loher. «Es ist mir eine Ehre, dass sie meinetwegen den zweistündigen Weg auf sich neh­men. Die Nervosität steigert sich meistens noch mehr, wenn ich weiss, dass jemand, den ich kenne, im Publikum sitzt. Sie sind natürlich gespannt, was ich seit bald zwei Jahren probe und wollen das jetzt mal live sehen.»

Auftritte im Sihlwald und im Fabriggli

Theater-Bühnenerfahrung sammeln durfte die Saxerin im Sommer 2021 mit mehreren klei­neren Rollen beim Freilichttheater im Sihlwald in Zürich. Dort spielten unter anderen auch die TV-Moderatorin Susanne Kunz und der Schauspieler Gilles Tschudi mit.

Auch im Buchser Fabriggli stand Melanie Loher schon auf der Bühne: Sie spielte im ver­gangenen Herbst bei der Eigenproduktion «Zusammen ist man weniger allein» mit. Nicht nur als Schauspielerin, sondern auch als Sängerin der Band Stormy Silence stand Melanie Loher schon auf der Fabriggli-Bühne.

Als Sängerin ist sie auch solo unterwegs – beispielsweise an Hochzeiten. Am Piano begleitet sie dabei jeweils Christoph Lutz, ebenfalls aus Sax. «2021 durfte ich innerhalb von wenigen Monaten an neun Hochzeiten, verteilt in der ganzen Schweiz, singen.»

Nach der Derniere folgt der Schulabschluss

Nach der Derniere von «1967» wird sich Melanie Loher auf den Abschluss ihrer Musicalausbildung im Juni konzentrieren. Sie muss dabei der Schulleitung und externen Experten verschiedene Beiträge in den Bereichen Tanz, Gesang und Schauspiel präsentieren.

«Ausserdem beginnt bald die Hochzeitssaison mit einigen Auftritten als Sängerin, und mit der Band stehen Konzerte an», so Loher. Auch der eigenen Musik als Solokünstlerin möchte sie sich vermehrt widmen. «Anfang Sommer werde ich mein erstes eigenes Lied veröffentlichen, das professionell in einem Tonstudio aufgenommen wurde.»

Zudem will sich Melanie Loher für weitere Musical- und Theaterprojekte bewerben. Denn: «Natürlich ist es mein Ziel, von der Kunst leben zu können. Aber nur von Musicals zu leben, ist in einem kleinen Land wie der Schweiz mit relativ wenigen Produktionen schwierig.» Sie strebt deshalb eher eine Kombination als Sängerin, Musicaldarstellerin und Schauspielerin an.

www.melanieloher.com

