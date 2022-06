«Film am Markt Heerbrugg» Kinotheater Madlen: Open Air mit vielen «aufgesparten» Kinohits Im Juli wird der Schmidheinypark mit «Film am Markt Heerbrugg» wieder zum Open-Air-Kino. Das Team vom Kinotheater Madlen stellt das Programm vor: In knapp zwei Wochen werden elf cineastische Leckerbissen gezeigt. 25.06.2022, 05.00 Uhr

Strandkörbe und Liegestühle runden das Open-Air-Kino-Erlebnis ab: Jürg Kehl (St.Galler Kantonalbank Heerbrugg, von links), Denise Zellweger (Kinotheater Madlen), Gemeinderätin Jennifer Eichmann (Heerbrugg) und Pascal Zäch (Kinotheater Madlen). Bild: PD

Am Open-Air-Kino im Schmidheinypark werden zwischen Mittwoch, 13., und Samstag, 23. Juli, die verschiedensten cineastischen Leckerbissen vorgeführt: Ob Blockbuster, Komödien, Schweizer Filme oder Familienstreifen – es ist für jeden Geschmack etwas zu finden.

«Film am Markt Heerbrugg» organisiert das Kinotheater Madlen in Zusammenarbeit mit der Politischen Gemeinde Au, der Ortsgemeinde Au und der St.Galler Kantonalbank. Das Team zeigt die Filme wieder auf einer aufblasbaren Leinwand.

Ein neuer, noch leistungsstärkerer Projektor trägt dazu bei, dass das grossformatige Bild noch schärfer und brillanter sein wird als in den Vorjahren. Der Zuschauer oder die Zuschauerin kann in einem bequemen Liegestuhl Platz nehmen oder in einem exklusiven Strandkorb für zwei Personen ein einzigartiges Filmerlebnis erfahren.

Vorfreude auf elf Publikumsmagnete

Jeder der elf geplanten Filme ist ein Publikumsmagnet. Tatsächlich ist das Programm in diesem Jahr aussergewöhnlich. Der Grund dafür ist ein Rückstau an Filmen, der sich in der Pandemie aufgebaut hat. Jetzt erscheinen laufend die «aufgesparten» Kinohits und Blockbuster.

Am Mittwoch, 13. Juli, startet das Open-Air-Kino mit «Top Gun: Maverick». Tom Cruise fasziniert noch immer in dieser Hauptrolle. Auch verschiedene Premieren ergatterte das «Madlen» für den «Film am Markt».

Mit «The Gray Man» (Freitag, 15. Juli) konnte ein Action-Highlight mit Ryan Gosling gebucht werden. «Monsieur Claude und sein grosses Fest» (Samstag, 16. Juli) wird sogar fünf Tage vor dem offiziellen Kinostart in Heerbrugg gezeigt. Lachsalven sind garantiert.

Ebenso lustig geht es mit «Minions: Auf der Suche nach dem Miniboss» (Sonntag, 17. Juli) weiter. Der lang erwartete Familienfilm verspricht wieder einen vergnüglichen Abend. Am Donnerstag, 21. Juli, läuft mit «Luchsinger und die Götter» eine neue Schweizer Produktion als Premiere.

Auch das weitere Programm kündigt ein echtes Kinogefühl an. Ob Elyas M’Barek in «Liebesdings» (Dienstag, 19. Juli), die zauberhafte Komödie «Glück auf einer Scala von 1 – 10» (Mittwoch, 20. Juli), die Abenteuer-Komödie «Dog: Das Glück hat vier Pfoten» (Montag, 18. Juli) mit Channing Tatum, «Elvis» (Freitag, 22. Juli) oder der letzte «James Bond»-Streifen «No Time to Die» (Samstag, 23. Juli) – all diese Filme sind wahre Leckerbissen und bereiten Vorfreude auf elf vergnügliche Filmabende unter freiem Himmel. Die Tickets können ab sofort auf Eventfrog gebucht werden. (pd/red)

Hinweis: Die Tickets gibt es ab sofort auf Eventfrog. Die Abendkasse öffnet jeweils um 20.30 Uhr. Filmstart ist gegen 21.30 Uhr. Vorführungen sind bei jedem Wetter (nicht überdacht). Ausserdem werden Getränke und Snacks angeboten. www.kinomadlen.ch