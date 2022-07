Kurz vor 1. August: Altstätten verbietet Feuerwerk per sofort

Feuerwerkskörper Ab sofort und bis auf Widerruf: Stadt Altstätten verbietet Feuerwerk In Altstätten ist das Abbrennen von Feuerwerk ab sofort und bis auf Widerruf verboten. 29.07.2022, 05.00 Uhr

Im Rheintal herrscht seit längerer Zeit Trockenheit und eine Wald- und Flurbrandgefahr. Der Regen war nicht ausreichend, um die Situation zu entschärfen. Das kantonale Sicherheits- und Justizdepartement hat deshalb per Allgemeinverfügung ein Feuer- und Feuerwerksverbot im Wald und in Waldesnähe (200 Meter) beschlossen. Gemäss Aussage des Feuerwehrkommandanten der Feuerwehr Altstätten-Eichberg kann die Reichweite der Feuerwerkskörper aber je nach Wind schnell 200 Meter erreichen, in Waldflächen sowie trockenem Wiesland «niederregnen» und einen Brand verursachen.

Bild: Valentin Hehli / LTA

Deshalb hat der Altstätter Stadtrat ab sofort und bis auf Widerruf das Abbrennen von Feuerwerk auf dem Gemeindegebiet verboten. Im Abstand von 200 Metern zum Wald gilt demnach: kein Feuer machen, auch nicht in offiziellen Feuerstellen; keine Raucherwaren wegwerfen. In Altstätten gilt: kein Feuerwerk abbrennen; keine Himmelslaternen steigen lassen. An der 1.-August- Feier gibt es weder einen Funken noch ein Feuerwerk. Die Stadt und der Verkehrsverein freuen sich trotzdem darauf, viele Gäste begrüssen zu können. (sk)