Grossbrand im Vorarlberg – Rauchschwaden ziehen ins Rheintal

Feuerwehreinsatz Grossfeuer im Vorarlberg: Industriegebäude in Koblach steht in Vollbrand – massive Rauchentwicklung bis ins Rheintal Im vorarlbergischen Koblach ist ein Industriegebäude in Vollbrand geraten. Die Feuerwehren stehen im Grosseinsatz – auch im Rheintal sind die massiven Rauchsäulen zu sehen. Aktualisiert 06.11.2022, 15.21 Uhr

Eine Videoaufnahme aus Rankweil zeigt, wie die dunkle Rauchsäule ins Rheintal zieht. Video: Raphael Rohner

Grosseinsatz für die Vorarlberger Blaulicht-Organisationen: Am frühen Sonntagnachmittag ist in Koblach ein Industriegebäude in Vollbrand geraten. Betroffen seien eine Tischlerei und ein Postlager, berichtet das Portal vol.at. Laut dem ORF musste der Zugverkehr unterbrochen werden, da der Brand in unmittelbarer Nähe der Gleise ausgebrochen sei.