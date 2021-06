Gefängnis Altstätten: Sind Chemikalien im Boden von Feuerwehr?

Chemikalien im boden Feuerwehr Altstätten wehrt sich gegen den Vorwurf, Löschschaum habe den Boden beim Gefängnis Altstätten verseucht Weil der Boden verseucht ist, verzögert sich der Erweiterungsbau des Gefängnisses Altstätten. Die Feuerwehr Altstätten wehrt sich gegen den Vorwurf, vier Übungen mit Löschschaum hätten den Boden verunreinigt. Max Tinner 16.06.2021, 05.00 Uhr

Andreas Broger und Peter Keel (rechts) auf dem Areal, wo seit einem Jahr an einem neuen Gefängnis gebaut werden sollte. Bild: Max Tinner

Eigentlich hätte neben dem Regionalgefängnis längst mit dem Bau der doppelt so grossen Erweiterung begonnen werden sollen. Der Kanton schiebt den Baustart aber hinaus. Begründet wird dies mit schwer oder gar nicht abbaubaren per- oder polyfluorierten Chemikalien (PFC), die man im Boden festgestellt hat. In Feuerwehrlöschschäumen seien solche fluorhaltigen Substanzen lange enthalten gewesen, hiess es bereits letztes Jahr auf Nachfrage beim Kanton.