feuerbrand Flug der Bienen ist massgebend: Obstplantagen bekommen eine Sicherheitszone Am 1. März tritt im Kanton St.Gallen eine Feuerbrand-Verfügung zum Schutz von Erwerbsobstanlagen in Kraft. Kurt Latzer 22.02.2021, 07.20 Uhr

Besitzer von Obstbäumen sollten solche Schäden beachten. Innerhalb der Sicherheitszone besteht Meldepflicht. Bild: Archiv/D. Wunderli

Das Bundesamt für Landwirtschaft lockerte im Januar 2020 die Überwachung und Bekämpfung der Pflanzenkrankheit Feuerbrand. Neu ist der Befall nur noch in Gebieten meldepflichtig, in denen Feuerbrand häufiger auftritt oder Erwerbsobstanlagen und Baumschulen zu finden sind. Die Kantone wurden verpflichtet, solche Gebiete zu bezeichnen. In der Verfügung von letzter Woche hat das Landwirtschaftsamt des Kantons St.Gallen Gebiete benannt und auf einer Karte im Geoportal dargestellt.