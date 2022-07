Lütisburg: Einfamilienhaus niedergebrannt – keine Verletzten

Feuer Brand in Lütisburg: Einfamilienhaus nicht mehr bewohnbar Ein Einfamilienhaus im Weiler Grämigen, Lütisburg, brannte in der Nacht auf Montag vollständig nieder. Es wurden keine Personen verletzt. Für die Bewohnenden wurde eine Notunterkunft organisiert. 04.07.2022, 08.57 Uhr

Das Einfamilienhaus stand beim Eintreffen der Rettungskräfte bereits in Vollbrand. Bild: Kantonspolizei St.Gallen

In der Nacht auf Montag ist der Kantonalen Notrufzentrale St.Gallen ein Brand in einem Einfamilienhaus bei Lütisburg, im Weiler Grämigen, gemeldet worden. Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte stand das Einfamilienhaus bereits in Vollbrand, wie die Kantonspolizei St.Gallen in einer Mitteilung schreibt.