Widnau: Brand in Doppel-Einfamilienhaus

Brand in Doppel-Einfamilienhaus in Widnau – 80-Jährige muss wegen Verdacht auf Rauchgasvergiftung zum Arzt

Am Donnerstagmorgen hat die Kantonale Notrufzentrale St.Gallen die Meldung von einem Brand in einem Doppel-Einfamilienhaus an der Lindenstrasse in Widnau erhalten. Eine 80-jährige Frau wurde vom Rettungsdienst wegen Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung zur Kontrolle in ärztliche Behandlung gebracht.