Rheintal Kinotheater Madlen verspricht Leckerbissen Das KulturBrugg-Festival im Kinotheater Madlen bietet mit zwölf Programmpunkten zwei mehr als sonst. 08.07.2021, 05.00 Uhr

Veranstalter und Kulturpartner des KulturBrugg-Festivals im «Madlen», von links: Sabina Saggioro (Rheintaler Kulturstiftung), Roland Züger (Kühnis Optik), Jenny Eichmann (Gemeinderätin Au), Michael Dierauer (Kühnis Hörwelt), Norbert und Doris Büchel (Die Mobiliar), Enzo Ornamento (Gravag AG), Christian Häle (Sonnenbau Gruppe), Pascal Zäch und Denise Zellweger (Kinotheater Madlen). Bild: ps

Letztes Jahr musste das Kinotheater Madlen das KulturBrugg-Festival abbrechen. Das BAG hatte die Regeln verschärft. Die Auftritte, auf die das Publikum verzichten musste, haben die Organisatoren zusätzlich ins neue Programm aufgenommen. Zwischen dem 15. und 26. September werden Auf- oder Vorführungen etlicher Stile den Kino- und Theatersaal erfüllen. «Unser grösstes Festival ist nur mit den Kulturpartnern durchführbar», sagt Pascal Zäch, als er am Donnerstag «die zwölf Leckerbissen» vorstellt. «Jeder Fan wird auf das Genre treffen, für das er sich begeistert.»

Ein Stelldichein prominenter Stimmen bietet Parodist Michael Elsener am Mittwoch, 15. September, 20 Uhr. Mit Inbrunst bringt Mario Borelli italienische Musik auf die Bühne. Er tritt mit Saki Hatzigeorgiou am Donnerstag, 16. September, 20 Uhr auf. Ein Newcomer am Himmel der Popszene ist Marius Bear. Der Appenzeller hat den «Best Talent 2019» gewonnen. «Seine atemberaubende Stimme kennt man aus dem Radio.» Marius Bear hofft, zweimal vor vollem Haus zu spielen, am Freitag, 17., und Samstag, 18. September, 20 Uhr. Lebensfreude haben die Sunsingers. «Er ist der strahlende Chor der Region.» Sein Konzert ist am Sonntag, 19. September, 17 Uhr. Welche Filmhighlights am Montag, 20. September, 17.30 und 20.15 Uhr in Originalversion auf der Leinwand zu sehen sind, wird kurzfristig festgelegt. Eine Mischung aus Musik und Kabarett zeigt Gabi Fleisch. Mit «Nägl mit Köpf» erzählt sie am Dienstag, 21. September, 20 Uhr, aus dem Leben. Bauchredner Tim Becker bringt das Publikum mit «Puppenvirus» am Mittwoch, 22. September, 20 Uhr, zum Lachen. Als seine Lieblingscomedyband bezeichnet Pascal Zäch «Oropax». Er hat sie auf Donnerstag, 23. September, 20 Uhr, engagiert. «Queenz of Piano» verbinden am Freitag, 24. September, 20 Uhr, klassische Musik virtuos mit der Atmosphäre eines Popkonzertes. Shem Thomas ist auf Tour mit dem Album «8». Ins «Madlen» kommt er am Samstag, 25. September, 20 Uhr. «Tosca» am Sonntag, 26. September, 10.30 Uhr, auf der Leinwand anschauen, heisst in die Welt grosser Bühnen eintauchen. Einen Multivisionsvortrag über den Aletsch als letzten Riesen hält der Schweizer Fotograf Jürg Kaufmann am Sonntag, 26. September, 17 Uhr. (vdl)

Hinweis

Tickets sind im Vorverkauf sofort beim Kinotheater Madlen unter Telefon 071 722 25 32 oder E-Mail info@kinomadlen.ch erhältlich. Generell wird das Covidzertifikat (geimpft, genesen, getestet) vorausgesetzt. Somit sind 300 Besucher sitzend zugelassen, die Maskenpflicht entfällt und es darf konsumiert werden. Unter www.kinomadlen.ch informiert der Veranstalter über eventuell sich verändernde Schutzmassnahmen.