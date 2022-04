Rund 100 Teilnehmer an Alstätter Kinderwoche

Ferienplausch Musizieren, herumtoben und Donuts verzieren: Langeweile gibt es während der Altstätter Kinderwoche nicht Während der Kinderwoche der Evangelischen Kirchgemeinde Altstätten unterhalten Leiterinnen und Leiter derzeit über 100 Kinder – darunter sind auch geflüchtete. Cassandra Wüst Jetzt kommentieren 13.04.2022, 05.00 Uhr

Die Kinder lauschen gespannt dem Puppentheater von «Kibi und Pia», die den Kindern wichtige Tipps fürs Leben geben. Bild: cw

«Chömmed alli zemma mit, zur Palm-City in grosse Schritt»: schon von Weitem ist der Kinderwochen-Song mit der Melodie des bekannten Beatles-Songs «Yellow Submarine» am Dienstagnachmittag in Altstätten zu hören. Rund 100 Kinder haben sich im evangelischen Kirchgemeindehaus versammelt. Sie bilden eine Polonaise, lachen, klatschen und trommeln zum Kiwo-Rap und lauschen im Anschluss gespannt dem Theater und den Geschichten aus der Palmenstadt Jericho.

Spiel und Spass kommen nicht zu kurz

Zum zehnten Mal lädt die Kinderwoche der Evangelischen Kirchgemeinde Altstätten Buben und Mädchen vom zweiten Kindergarten bis zur sechsten Klasse ein, die erste Frühlingsferienwoche mit spannenden Aktivitäten zu verbringen. Unter dem Motto «Abenteuer in Palm City» werden den Kindern an vier Nachmittagen wohl biblische Geschichten vermittelt – Spiel und Spass kommen aber trotzdem nicht zu kurz.

Bei den Workshops am Dienstagnachmittag durften die Kinder bei der Feuerwehr Altstätten vorbeischauen, sich beim Verzieren von Muffins und Donuts kreativ betätigen, sich beim Burgball in der Turnhalle austoben oder sich als Ärztin oder Arzt versuchen, indem sie Finger eingipsten. Langeweile hat auch in den kommenden Tagen keinen Platz. Nebst einem Postenlauf, spannenden Geschichten und regem Austausch steht am Donnerstag als Abschluss eine Schatzsuche im Wald auf dem Programm.

Viele Religionen sind an der Kinderwoche vertreten

Die Kinderwoche steht Glaubensangehörigen verschiedener Religionen offen, sodass nicht nur Reformierte am Angebot teilnehmen – auch katholische und muslimische Buben und Mädchen sowie Kinder, die keiner Religion angehören, sind dabei. Zudem nehmen täglich zehn Flüchtlingskinder des Empfangs- und Verfahrenszentrums (EVZ) Altstätten teil. «Wir wollen die Kinderwoche bewusst für alle offen halten. Die Kinder sollen sich hier wohlfühlen», sagt Renate Weber, eine der Hauptleiterinnen.

Das Konzept der Kinderwoche kommt gut an – nicht nur bei den Jüngsten. Rund 40 Leiterinnen und Leiter engagieren sich dieses Jahr freiwillig in der Kinderwoche. «Viele von unseren Mini-Leitern zählten früher selbst zu den Teilnehmenden», sagt Weber. Ihr Ziel sei es, dass die Kinder eine schöne Woche verbringen und die Kirche von einer anderen Seite kennen lernen – eben eine, die lebendig ist und Spass macht.

Am Sonntag, 24. April, findet in der evangelischen Kirche Altstätten ein Familiengottesdienst statt. Dabei werden Bilder, ein Film und Lieder von der Kinderwoche vorgetragen.

