FCA-Spieler aufgereiht wie grosse Stars – in einem Panini-Album Nicht nur Ronaldo und Messi gibt’s auf Panini-Bildli; auch die Spieler des früheren FC Altstätten sind in einem Panini-Album versammelt. Gert Bruderer 24.07.2020, 05.00 Uhr

Das waren Zeiten: die Spieler des FC Altstätten in einem Panini-Sammelalbum. Der bekannte Orthopäde Felix Buschor (l.) als junger, zweikampfstarker FCA-Spieler. Im Hintergrund lauert Christoph Heeb. Bild: Albin Gächter

Der damalige Trainer des FC Altstätten, der Widnauer Ernst Hasler, hatte es bis vor Kurzem gar nicht gewusst: Wer in der Saison 1981/82 im Panini-Album keine Lücken haben wollte, sammelte auch fleissig die Konterfeis von Altstätter Fussballern. Der FCA gehörte damals der Nationalliga B an; es war eine glorreiche Zeit für den lange Zeit an der 1.-Liga-Spitze mitspielenden Amateurclub.