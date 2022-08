Faustball Zwei Turniere und jede Menge Gewinner auf der Widnauer Aegeten Auf der Widnauer Aegeten traf sich die internationale Faustballfamilie zum EFA Champions Cup sowie dem 62. Grenzlandturnier. Remo Zollinger Jetzt kommentieren 15.08.2022, 05.00 Uhr

Die Aegeten zeigte sich am Wochenende im Festkleid. Das erlebten auch die brasilianischen Gäste von Novo Hamburgo. Bild: Remo Zollinger

120 Teams waren es, die sich in den letzten drei Tagen ein Stelldichein auf der Aegeten gaben. Vom jüngsten Nachwuchs über die Aktiven bis zu den Seniorinnen und Senioren waren alle dabei. «Ein Spieler hat mir gesagt, nach Widnau zu kommen, sei wie nach Hause zurückzukehren», sagte OK-Präsident Aybars Atilla. Und so fühlte es sich auch an, denn es herrschte jederzeit eine angenehme Atmosphäre.

Der Diepoldsauer Lukas Lässer gewann mit dem österreichischen Club Vöcklabruck den prestigeträchtigen EFA Champions Cup. Bild: Remo Zollinger

Auch an sportlichen Highlights war das Grenzlandturnier reich. Aus Rheintaler Sicht sind dabei die Turniersiege der Widnauer U12 und der Diepolds­auer U16 hervorzuheben. Und: Der Ex-Diepoldsauer Lukas Lässer gewann mit Vöcklabruck den EFA Champions Cup, der gemeinsam mit dem Grenzlandturnier in Widnau stattfand.

OK-Präsident Aybars Atilla. Bild: Remo Zollinger

Bei den Frauen kamen die GLT-Siegerinnen aus Dennach (D), bei den Männern von deutlich weiter her: Im innerbrasilianischen Final besiegte Sogipa Porto Alegre das Team von Novo Hamburgo. Diese beiden Teams waren es auch, die am Sonntagabend noch lange feierten. Zuvor waren sie auch schon dabei, als am Abend Livemusik spielte und eine ausgelassene Stimmung herrschte. Dazu trug auch der grosse, sehr gut besuchte Zeltplatz auf der Aegeten bei.

Siegerteams auf einen Blick EFA Champions Cup, Frauen: Schneverdingen (D). EFA Ch. Cup, Männer: Vöcklabruck (Ö). Grenzlandturnier, Frauen: Dennach (D). Männer A: Sogipa Porto Alegre (BRA). Männer B: Eibach (D). Senioren: Hagen (D). U18: Unterhaugstett (D). U16: Diepoldsau-Schmitter. U14: Ettenhausen. U12: Widnau. U10: Ettenhausen.

Auch die jüngsten Faustballerinnen und Faustballer durften am Grenzlandturnier ihr Können zeigen und um jeden Ball kämpfen. Bild: Remo Zollinger

