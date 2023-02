Faustball Diepoldsau überragend Meister dank mentaler Stärke und viel Mut Zwei 4:0-Siege bescherten den Faustballern des SVD Diepoldsau-Schmitter den Hallenmeistertitel 2022/23. Elgg-Ettenhausen war ein guter Gegner, war meist auf Augenhöhe. Gewonnen hat Diepoldsau besonders im Bereich der mentale Stärke, welches das Teams zeigte. Remo Zollinger 20.02.2023, 05.00 Uhr

Bei der Siegerehrung war die Freude gross: Diepoldsau-Schmitter hat in dieser Saison einen Start-Ziel-Sieg erreicht. Vorne die Jonerinnen, die den Diepoldsauer Doppelsieg verhinderten. Bild: Remo Zollinger

Der Final war nicht so einseitig, wie es das Endresultat vermuten lässt. Elgg-Ettenhausen war ein guter Gegner, war meist auf Augenhöhe – drei von vier Sätzen gingen länger als elf Punkte. Gewonnen hat sie aber alle Diepoldsau, was die mentale Stärke dieses Teams zeigt. Es lässt sich auch im «Heimfinal» um den Schweizer Meistertitel durch kleinere Rückschläge nicht entmutigen, findet zurück ins Spiel und entscheidet es für sich.

Sinnbildlich dafür steht der vierte und letztlich entscheidende Satz. In diesem führte Diepoldsau 9:5, alles schien gelaufen. Doch die Gegner kämpften sich zurück ins Spiel und kamen auf 9:9, 10:10 und 11:11 heran. Diepoldsau wechselte in dieser Phase den Mann an der Angabe; statt Sven Muckle war es wieder Christian Lässer, der die Bälle ins Feld schlug. Und er tat dies mit Erfolg, kurz später stand der 13:11-Sieg in diesem Satz und somit der 4:0-Sieg im Final fest.

Ins Spiel gestartet war Diepoldsau zuvor mit Lässer an der Angabe und mit einem wahren Blitzstart, nach wenigen Minuten stand es 4:0. Elgg-Ettenhausen raffte sich jedoch auf, beim Ausgleich zum 6:6 war das Diepoldsauer Startfurioso zu Ende. Doch die Rheintaler legten weiter stets vorne und hatten beim 10:8 zwei Satzbälle. Diese verwerteten sie aber nicht – erst mit 15:14 war der Satz zu Ende.

An Elggs Widerstand änderte dies nichts, der Gegner blieb zäh. Aber Diepoldsau war besser, gewann die Sätze zwei und drei mit 11:8 und 13:11 und dann auch den vierten Satz.

Für den Final qualifiziert hatte Diepoldsau sich einen Tag zuvor dank eines 4:0 im Derby gegen Widnau. Der Lokalgegner war zwar bemüht, Diepoldsau aber überlegen. Im Spiel um den dritten Rang unterlag Widnau dann auch noch Oberentfelden.