Faustball: Das Ziel für die Rheintaler Teams sind die Halbfinals Die Rheintaler Spitzenfaustballteams Widnau und Diepoldsau wollen den Einzug ins Finalturnier schaffen. 21.08.2020, 05.00 Uhr

NLA-Leader Widnau will sich am Samstag in der Heimrunde den Einzug in den Halbfinal sichern. Bild: cp

Am Samstag, 22. August, geht die NLA in die entscheidende Phase. Die Widnauer können einen grossen Schritt in Richtung Halbfinal machen. Auf der heimischen Lugwies treffen sie auf Wigoltingen und Neuendorf. Dem Tabellendritten Diepoldsau steht ein Spitzenspiel gegen den Zweiten an, während Walzenhausen auf die Jagd nach den ersten Punkten geht.

Faustball Widnau trifft auf Wigoltingen und Neuendorf

Nach der Sommerpause und den Nati-Länderspielen geht es in der Meisterschaft weiter. In der NLA darf Widnau nochmals zu Hause antreten – mit dem Ziel, ungeschlagen zu bleiben. Die Gegner werden jedoch nichts verschenken: Sie müssen sich noch für den Finalevent qualifizieren.

Im ersten Spiel trifft Widnau auf Wigoltingen. Die Thurgauer sind vier Punkte hinter Widnau noch gut im Rennen um einen Platz am Finalevent. Das Team von Peo Meier ist gewarnt: Wigoltingen hat diese Saison bewiesen, auch ohne ihren Hauptangreifer punkten zu können. Danach kommt es zum Spitzenspiel gegen Neuendorf, das zwei Punkte weniger hat als Widnau. In der Quali 2019 hatte Widnau jeweils das Nachsehen gegen die Solothurner. Erst am Final- Event gewannen die Rheintaler dann. Diese trainierten über die Sommerpause, doch Marco Bognar und Gian Kunz sind weiterhin in der RS, weshalb das Team nie komplett war.

Auch in Wilen gibt’s ein Spitzenspiel: Die punktgleichen Oberentfelden und Diepoldsau, auf Rang zwei und drei, treffen aufeinander. Sie messen sich zudem mit dem Gastgeber Rickenbach-Wilen, der nach drei Niederlagen zum Auftakt mit einem 3:0 gegen Walzenhausen Ambitionen auf einen «Final6»-Platz angemeldet hat.

Mit Walzenhausen und Elgg- Ettenhausen duellieren sich die zwei Teams, die bislang noch nicht gewinnen konnten. Entsprechend wichtig wäre ein Sieg im Direktduell. Die «Kellerkinder» messen sich zudem mit Jona, das zuletzt mit einem Sieg gegen Diepoldsau auf sich aufmerksam gemacht hat. (mb/pd)

3. Runde, am Samstag:

Ab 14 Uhr in Widnau: Widnau – Wigoltingen, Wigoltingen – Neuendorf, Widnau – Neuendorf.

Ab 15 Uhr in Wilen: Rickenbach-Wilen – Diepoldsau, Diepoldsau – Oberentfelden, Ri-Wi – Oberentfelden.

Ab 16 Uhr in Jona: Jona – Walzenhausen, Walzenhausen – Elgg-Ettenhausen, Jona – Elgg-Ettenhausen.

Rangliste (je 4 Spiele): 1. Widnau 8 Punkte, 2. Oberentfelden 6 (10:4), 3. Diepoldsau 6 (10:5), 4. Neuendorf 6 (9:6), 5. Jona 4 (9:7), 6. Wigoltingen 4 (7:9), 7. Ri-Wi 2, 8. Elgg-Ettenhausen 0 (4:12), 9. Walzenhausen 0 (3:12).