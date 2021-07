Oldtimer-Trophy: 100 Jahre alte Autos im Rheintal

Autos Oldtimer-Trophy im Rheintal: Zwei Drittel der ausgestellten Autos sind über 50 Jahre altoyarzabal Am ersten Sonntag im September werden viele schöne Oldtimer in Altstätten, Berneck und Rheineck zu sehen sein. 07.07.2021, 05.00 Uhr

Diese und ähnliche Autos können in Altstätten, Berneck und Rheineck bewundert werden. Bild: pd

(pd/gb) An der Oldtimer-Trophy vom 5. September sind zwei Drittel der Fahrzeuge älter als 50 Jahre. Fast 50 Oldtimerfreunde haben sich schon angemeldet. Die Rundfahrt führt durchs Appenzellerland, das Allgäu und durch den Bregenzerwald.

Trotz der noch geheimen Strecke gibt das OK einige Durchfahrts- und Halteorte bekannt, damit Oldtimerfreunde Gelegenheit haben, die schönen Fahrzeuge zu bestaunen. Die breite Öffentlichkeit im St.Galler Rheintal hat hierzu dreifach Gelegenheit – in Altstätten und Berneck in aller Ruhe. Ausserdem werden die Oldtimer durch Rheineck und Büriswilen rollen.

In der Marktgasse sind alle Oldtimer aufgereiht

Vor dem Start um 9.30 Uhr sind die Oldtimer wie immer ab 8 Uhr in Altstättens Marktgasse aufgereiht. Es finden sich einige Vorkriegsfahrzeuge darunter –als älteste ein Sunbeam (Jg. 1928), ein Bentley (1934), ein MG und ein AC (beide 1937).

Ab 10 Uhr fahren die Autos von Reute kommend durch Bernecks Neugass. Herausfordernd ist die Sonderprüfung, die um ca. 10.15 Uhr auf dem Areal der Sieber Transport AG an der Musterplatzstrasse in Berneck durchgeführt wird. Die Oldtimer absolvieren eine «Schlauchprüfung». Sie heisst nicht etwa so, weil ein Schlauch zu wechseln ist, sondern weil beim Überfahren eines Schlauchs die Stoppuhr ausgelöst wird. Die Fahrer müssen in einer vorgegebenen Zeit eine Rundstrecke möglichst genau und ohne anzuhalten befahren.

Über Mittag beim Festspielhaus in Bregenz

Vom Prüfungsort geht es erneut durch die Neugass weiter nach Büriswilen. Über das Appenzeller Vorderland und Rheineck fahren die Oldtimerfreunde nach Bregenz, wo die Oldtimer während der Mittagspause beim Festspielhaus parkieren. Der Kaffeehalt am Kirchplatz in Weiler im Allgäu um 15 Uhr und die Zieleinfahrt beim Weingut Möth an der Langenerstrasse in Bregenz ab 16.30 Uhr sind weitere Gelegenheiten für die Besichtigung der Fahrzeuge.

Die verschiedenen Aufgaben und ihre Lösung ergeben die Rangierung, wobei auch das Alter des Fahrzeugs berücksichtigt wird. Die Sieger werden am Sonntagabend beim Schlusshock im Weingut Möth gekürt und geehrt. Die beiden OK-Präsidenten Johannes Hartl aus Lochau und Stefan Schreiber aus Berneck freuen sich über viele interessierte Oldtimerfreunde an den erwähnten Orten.

Zwei befreundete Clubs organisieren den Anlass

Die beiden organisierenden Ambassador Clubs Val Rheno aus Altstätten und Bregenz-Österreich aus Bregenz haben eine kurzweilige und unterhaltsame Strecke zusammengestellt. Tatkräftig unterstützt werden sie von den Klubmitgliedern, die im Rechnungsbüro arbeiten, Sponsoren gewinnen und Öffentlichkeitsarbeiten erledigen, die Sonderprüfungen durchführen und den sicheren Verkehrsdienst an den einzelnen Durchfahrts- und Halteorten organisieren.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten das Roadbook mit der genauen Streckenführung erst am Morgen des Starts. Die Fahrt soll, dem Alter der Autos entsprechend, kein Rennen sein. Wichtiger ist es, die Route genau abzufahren, denn an zwei geheimen Punkten wird eine Durchfahrtskontrolle durchgeführt. Zudem müssen Fragen zu markanten Punkten an der Strecke richtig beantwortet werden.

Interessierte Oldtimerfahrer können sich noch bis 20. Juli anmelden, an folgende E-Mail-Adresse: schreiber.stefan@sunrise.ch